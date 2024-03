Aplikácia ukáže turistom rímsky tábor v Iži, uvidia i siluety vojakov

Iža 7. marca (TASR) - Rímsky vojenský tábor v Iži v okrese Komárno sprístupní turistom nová aplikácia. Tá pomocou QR kódov a 3D vizualizácie ukáže návštevníkom vernú podobu antického kastela, v ktorom sídlili rímski legionári.



Ako uviedol predseda Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Nitriansky kraj Daniel Balko, ide o prvú etapu vizualizácie tábora z čias Rímskej ríše. V súčasnosti sú tu na desiatich najzaujímavejších bodoch umiestnené QR kódy. "Po stiahnutí aplikácie a ich načítaní turisti vo svojich mobilných telefónoch uvidia 3D podobu rímskeho tábora. Môžu si pozrieť vstupnú bránu, kasárenské objekty, kúpele, veliteľskú budovu, stajne, vizualizácia je doplnená aj o siluety vojakov a koní," uviedol Balko.



Podľa jeho slov patrí rímsky tábor neďaleko obce Iža k najvzácnejším historickým pamiatkam v Nitrianskom kraji. "Je to jedna z mála rímskych predsunutých základní na ľavom brehu Dunaja, teda na vonkajšej strane približne 6000 kilometrov dlhého opevnenia Limes Romanus. Okrem toho jej jedinečnosť spočíva aj v tom, že sa nachádza v nezastavanej oblasti. Turisti tu uvidia múry z poslednej podoby rímskeho kastela, ktorý bol určený pre pomocnú légiu. Na rozdiel od dočasných drevozemných táborov mal tento už kamenné základy, ktoré sa dochovali," vysvetlil Balko.



Nitrianska KOCR už pripravuje aj druhú etapu projektu, do ktorej sú zapojení slovenskí i zahraniční odborníci. "V spolupráci s vedcami a profesionálmi z rakúskych univerzít, ktoré sa zúčastňovali na projekte Limes Romanus ako európske dedičstvo, sa pripravujú 3D vizualizácie, vďaka ktorým turisti uvidia aj interiér jednotlivých objektov v tábore. Táto etapa by mala byť dokončená v priebehu tohto roka. Okrem toho sa pripravuje aj výstavba celkom nového a moderného návštevníckeho centra, ktoré sa bude budovať podľa noriem UNESCO," doplnil Balko.