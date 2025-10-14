< sekcia Regióny
Iža: V blízkosti rímskeho kastela vznikne návštevnícke centrum
Autor TASR
Iža 14. októbra (TASR) - Obec Iža v okrese Komárno vybuduje nové návštevnícke a vedecké centrum rímskeho kastela Leányvár. Stavba vznikne v bezprostrednej blízkosti archeologického náleziska, ktoré je národnou kultúrnou pamiatkou. Realizácia projektu sa začala v januári tohto roka a trvať bude do 30. júna 2027, informoval starosta Iže István Domin.
Projekt s názvom Inovatívna ochrana a prezentácia kultúrneho dedičstva realizuje obec Iža v spolupráci s Východoslovenským múzeom v Košiciach, maďarským partnerom Vásárosnamény Város Önkormányzata a Gemersko-malohontským múzeom v rámci Programu Interreg VI-A Maďarsko - Slovensko. Jeho cieľom je zachovať a zveľadiť bohaté historické a kultúrne dedičstvo v štyroch významných lokalitách.
Rímsky kastel v Iži sa rozrastie na návštevnícke centrum, Miklušova väznica bude mať novú dynamickú expozíciu, Matheov kaštieľ bude kompletne zrekonštruovaný vrátane expozície školskej histórie. Gemersko-malohontské múzeum prejde komplexnou rekonštrukciou, po ktorej bude prezentovať návštevníkom novú stálu expozíciu.
Financovanie projektu je zabezpečené zo zdrojov Európskej únie, štátneho rozpočtu SR, Maďarska a z vlastných zdrojov. Európska únia poskytuje príspevok na realizáciu projektu vo výške 3.849.323 eur. Obec Iža z tejto sumy získa 579.840 eur.
Prízemná časť stavby návštevníckeho a vedeckého centra pamiatky UNESCO v Iži bude verejnosti voľne prístupná ako forma openair prezentácie, podkrovná časť bude vytvorená ako uzatvorený expozičný priestor s výstavou.
Objekt bude ponúkať návštevníkom zážitok prostredníctvom interaktívnych prvkov a expozície vytvorenej čiastočne vyhotovenými kópiami nálezov pochádzajúcich z polohy Leányvár, viacjazyčnými audiovizuálnymi a digitálnymi prostriedkami. Tie umožnia náhľad do bájov a povestí zo života a dejín rímskych vojenských oddielov na území kastela a mimo neho, priblížia barbarský svet nachádzajúci sa severne od rieky Dunaj v období 2. až 4. storočia.
