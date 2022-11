J. Baška a krajskí poslanci zložili sľub, pribudol štvrtý podpredseda

Trenčín 21. novembra (TASR) – Staronový predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška a všetkých 44 poslancov zvolených v spojených voľbách zložili v pondelok na ustanovujúcom zasadnutí krajského zastupiteľstva sľub a ujali sa mandátov.



V krajskom zastupiteľstve je 19 poslancov nezávislých (43,18 percenta), rovnaký počet i percento poslancov má koalícia Smer-SD, Hlas-SD, Sme rodina, SNS. Pravicová koalícia KDH, SaS, OKS, Dobrá voľba a Umiernení, Spolu, ODS - Občianski demokrati Slovenska, Šanca má v krajskom parlamente päť poslancov (11,36 percenta) a jedného poslanca (2,27 percenta) strana Starostovia a nezávislí kandidáti.



Vo voľbách predsedu TSK získal Jaroslav Baška (koalícia Smer-SD, Hlas-SD, Sme rodina, SNS) najväčší podiel hlasov spomedzi všetkých slovenských krajov. Hlas mu dalo 131.705 voličov (67,25 percenta). Zložením sľubu odštartoval v pondelok svoje tretie volebné obdobie.



V nasledujúcom volebnom období bude mať TSK štyroch podpredsedov. K doterajším podpredsedom Jozefovi Trstenskému (Smer-SD, Hlas-SD, Sme rodina, SNS), Jozefovi Božikovi (nezávislý) a Eleonóre Porubcovej (KDH, SaS, OKS, Dobrá voľba a Umiernení, Spolu, ODS - Občianski demokrati Slovenska, Šanca) pribudol Michal Bartek (Smer-SD, Hlas-SD, Sme rodina, SNS).



Baška v príhovore vyzdvihol fakt, že sa v relatívne krátkom čase po voľbách podarilo na ustanovujúcom zasadnutí sfunkčniť nové krajské zastupiteľstvo. Dôležité je to podľa neho aj preto, že už v polovici decembra sa zídu poslanci na ďalšom zasadnutí, na ktorom budú schvaľovať krajský rozpočet na budúci rok.



"Chceme naďalej pokračovať v transparentnosti, v systéme duálneho vzdelávania v rekonštrukcii ciest. Radi by sme aj za pomoci vlády urýchlili procesy súvisiace s transformáciou regiónu hornej Nitry. Nemôžeme zaspať. Dôležitá bude aj podpora zdravotníctva, chceme zapojiť krajské nemocnice do plánu obnovy. Čaká nás tiež obstarávanie nové dopravcu na prímestskú autobusovú dopravu. Tá súčasná sa skončí v októbri," predstavil niektoré z priorít Baška.