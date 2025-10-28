< sekcia Regióny
J. Baška: Informácia o skoršom otvorení cesty I/9 je dobrou správou
Rekonštrukcia cesty medzinárodného významu so sebou prinesie viaceré pozitíva.
Autor TASR
Trenčín 28. októbra (TASR) - Informácia o otvorení zrekonštruovaného úseku cesty I/9 Chocholná - Mníchova Lehota s polročným predstihom v lete budúceho roku je pre Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) dobrou správou. Počas kontrolného dňa to v pondelok (27. 10.) povedal predseda TSK Jaroslav Baška.
Pôvodne mali byť práce na rekonštrukcii cesty ukončené v roku 2024. Nevyhovujúci stav dvoch mostov ponad Váh a inundačný kanál, ich následná asanácia a preprojektovanie rekonštrukcie spôsobili, že termín posunuli až na prelom rokov 2026 a 2027. Problémy pri ceste do práce to spôsobilo obyvateľom obcí, neúmerne zaťažené sú aj krajské cesty.
„Museli sme zabezpečiť náhradné obchádzkové trasy na ceste tretej triedy cez Trenčiansku Turnú a na ceste II/507 do Trenčína. Uzávera sa dotkla aj ďalších ciest druhej triedy, ktoré sú tranzitné pre ťažkú kamiónovú dopravu - či je to cesta z Beckova cez Trenčianske Stankovce, alebo z Ilavy na Homôlku na hornú Nitru. Všetko sú to cesty v majetku TSK a nadmernou dopravou sa ničia,“ povedal Baška.
Rekonštrukcia cesty medzinárodného významu so sebou prinesie viaceré pozitíva. Na nových mostoch rozšíria chodníky, pribudne cyklotrasa. Na zrekonštruovanom úseku cesty kompletne obnovili šesť križovatiek a sedem mostov, z nich je päť už hotových. V okolí obytných zón pribudli protihlukové steny.
Dôležitou časťou projektu bola podľa Bašku prestavba križovatky cesty I/9 s cestou II/507 pri Trenčianskej Turnej na okružnú, čím došlo k zvýšeniu priepustnosti a bezpečnosti prejazdu križovatkou.
Podľa generálneho riaditeľa Slovenskej správy ciest Norberta Polievku sú niektoré piliere na oboch mostoch úplné nové, niektoré zrekonštruovali. Momentálne ukladajú na piliere nosníky, kompletne by mali byť na oboch mostoch uložené do 12. novembra. Zmenou projektov, asanáciou a postavením nových mostov cena diela stúpla z pôvodných 14 miliónov na 40 miliónov eur.
