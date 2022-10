J. Baška: Kraj čakajú projekty za 124 miliónov eur, chceme pokračovať

Trenčín 17. októbra (TASR) – Úradujúci predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), 47-ročný Jaroslav Baška sa o predsednícky post uchádza tretíkrát v rade. Kandiduje v koalícii strán Smer-SD, Hlas-SD, hnutie Sme rodina a SNS. Vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 kandidovalo na predsedu TSK sedem kandidátov, Baška v nich zvíťazil, získal 49,98 percenta hlasov. Jeho prioritami v prípade opätovného zvolenia bude zdravotníctvo, investície do krajských nemocníc, sociálne služby, ale aj doprava, duálne vzdelávanie a výstavba cyklotrás. Rozhovor s Jaroslavom Baškom je súčasťou seriálu rozhovorov s kandidátmi na predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja.



-Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post predsedu samosprávneho kraja a budete kandidovať ako nezávislý kandidát, či s podporou politických strán?-



Chceme v prvom rade pokračovať v rozbehnutých projektoch. Trenčiansky samosprávny kraj čaká implementácia projektov z eurofondov za 124 miliónov eur. Týkajú sa rekonštrukcií ciest II. triedy, budovania cyklotrás. Nemenej dôležité sú však aj školské projekty a moderné technológie v sociálnych službách. Kandidujem v koalícii strán Smer-SD, Hlas-SD, hnutie Sme rodina a SNS.



-V akom stave sa podľa vás nachádza kraj, aké najväčšie pozitíva i negatíva v ňom aktuálne vnímate?-



Trenčiansky samosprávny kraj je už tri roky v rade držiteľom titulu najtransparentnejšieho samosprávneho kraja na Slovensku. Rovnako sme dlhoročným lídrom systému duálneho vzdelávania. Je doň zapojených viac ako 1350 žiakov, ktorí sa učia pre viac ako 160 konkrétnych firiem. To je najviac na Slovensku. Ako jediný kraj sa pýšime aj certifikátom Zodpovednej organizácie v oblasti ochrany životného prostredia. Za posledných päť rokov sme vybudovali 50 kilometrov cyklotrás a zrealizovali obrovské investície do troch župných nemocníc či otvorili novú Strednú zdravotnícku školu v Prievidzi.



-Akým problémom aktuálne kraj čelí, aké výzvy ho čakajú a ako na ne chcete reflektovať?-



Veľkým problémom sú chýbajúci lekári. Je to však celoslovenský problém, ktorý si vyžaduje systematické riešenie zo strany štátu. Veľkou výzvou je transformácia uhoľného regiónu horná Nitra po utlmení ťažby uhlia. Tu Trenčiansky samosprávny kraj intenzívne pracuje a pomáha baníkom s rekvalifikáciami. Problémom je tiež absencia kvalitného dopravného prepojenia Považia s hornou Nitrou rýchlostnou cestou R2. Tá musí byť aj v súvislosti s transformačným procesom pre ministerstvo prioritou.



-Aké sú priority vášho programu, čo chcete v kraji zmeniť, akým oblastiam sa prioritne štyri roky venovať, prípadne na čo nadviazať?-



Kľúčové oblasti sú zdravotníctvo a sociálne služby, ale aj kvalitná doprava a vytváranie pracovných príležitostí. To je úzko prepojené so stredným školstvom v kraji. Absolútnou prioritou je zdravotníctvo, v prvom rade zmysluplné investície do modernizácie troch nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, rovnako ako do prístrojového vybavenia nemocníc. Dôležité je aj skvalitňovanie pracovných podmienok pre personál.



-Kandidujete ako jednotlivec, alebo máte okolo seba tím spolupracovníkov? Prečo tak postupujete?-



Riadenie samosprávneho kraja je tímová práca. I preto som si vybral tím ľudí, ktorým plne dôverujem. Spolu so mnou kandidujú v spojených voľbách za poslancov krajského parlamentu. Sú to všetko kvalitní kandidáti, odborníci s bohatými skúsenosťami, mnohí pôsobia v samosprávach, majú čo ponúknuť a budú dôstojne reprezentovať a reagovať na potreby ľudí v regiónoch, ktoré zastupujú.



O post predsedu TSK budú v októbrových voľbách okrem Bašku (podpora strán Smer-SD, Hlas SD, Sme rodina, SNS) súperiť aj stredoškolský učiteľ Marian Kňažko (Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku), inšpektor železníc Anton Kysel (ĽSNS), manažér Miroslav Magdech (Republika), viceprimátor Považskej Bystrice Peter Máťoš (KDH, SaS, PS, Občianska konzervatívna strana, Dobrá voľba a Umiernení, Spolu – občianska demokracia, ODS – Občianski demokrati Slovenska, Šanca) a nezávislý kandidát, manažér Adrián Mikuš.