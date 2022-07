Baška sa bude tretíkrát uchádzať o post predsedu Trenčianskeho kraja

Trenčín 1. júla (TASR) – Úradujúci predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška sa bude v jesenných voľbách tretíkrát uchádzať o post predsedu TSK. Kandidatúru oficiálne ohlásil v piatok pri Omarovej studni na Trenčianskom hrade.



Bašku v boji o post predsedu TSK podporí okrem domovskej strany Smer-SD aj Hlas-SD, Sme rodina a Slovenská národná strana. Štvorkoalícia postaví aj kompletnú kandidátku na 44 poslancov TSK, Baška ich predstavil na piatkovej tlačovej konferencii.



"Najväčšou prioritou do ďalšieho volebného obdobia je čerpanie eurofondov. Zazmluvnené máme projekty za 70 miliónov eur, žiadosti o nenávratné finančné prostriedky sú podané aj na ďalšie projekty za 40 miliónov eur. Bude náročné zrealizovať projekty za viac ako 110 miliónov eur do konca budúceho roku," skonštatoval Baška.



Za uplynulé päťročné volebné obdobie Bašku podľa vlastných slov tešia zrealizované projekty pre tri nemocnice v pôsobnosti TSK. V považskobystrickej nemocnici pribudlo nové diagnostické centrum, do nových operačných sál v nemocnici v Bojniciach investoval kraj 13 miliónov eur a myjavská nemocnica má nové zmodernizované ARO. V modernizačných programoch chcú aj s pomocou štátu pokračovať tiež v nasledujúcom období.



"Teší ma, že sme kraj, ktorý za posledných päť rokov vybudoval najviac cyklotrás, v tom chceme naďalej pokračovať. Slušne sme pohli aj s rekonštrukciami ciest druhej a tretej triedy, sú v oveľa lepšom stave ako pred piatimi rokmi," zdôraznil Baška.



Ako dodal, pre zvyšovanie zamestnanosti bude kraj aj naďalej podporovať stredné odborné školy a duálne vzdelávanie, v ktorom je TSK podľa neho dlhoročným lídrom. "Momentálne máme viac ako 1300 žiakov stredných škôl, ktorí sa učia pre 160 firiem," doplnil Baška.