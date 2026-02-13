< sekcia Regióny
J. Baška: Trenčiansky kraj je hrdým partnerom projektu EHMK
Od EHMK si sľubujeme aj prílev investícií do kraja, doplnil Baška.
Autor TASR
Trenčín 13. februára (TASR) - Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) je hrdým partnerom projektu Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) Trenčín 2026. Profitovať z prestížneho titulu nebude len krajské mesto Trenčín, ale aj celý kraj. Počas tlačovej konferencie k trojdňovému (13. - 15. 2.) otváraciemu ceremoniálu to v piatok povedal predseda TSK Jaroslav Baška.
„Teší ma, že Trenčiansky kraj je od začiatku súčasťou projektu EHMK. A pomáhame nielen finančnými, ale aj inými spôsobmi. Sme krajom hradov a zámkov, krajom, ktorý má bohatú históriu. Máme veľmi veľa minerálnych prameňov a kúpele. Od EHMK si sľubujeme aj prílev investícií do kraja,“ doplnil Baška.
Ako dodal, projekt EHMK spája krajské mesto s ľuďmi zo všetkých 275 miest a obcí, ktoré tvoria Trenčiansky samosprávny kraj. Projekt EHMK je zároveň medzinárodným projektom, na ktorom participuje napríklad aj susedný Zlínsky kraj. Jeho zástupcovia sa predstavia aj na sobotnom (14. 2.) slávnostnom ceremoniáli.
