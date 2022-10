J. Baška: V tejto ťažkej dobe je dôležité spájať ľudí, ja ich spájam

Bratislava 30. októbra (TASR) - Na čele Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) má byť ďalšie štyri roky Jaroslav Baška. Získal 67,53 % po sčítaní 98,92 %. Vyplýva to z priebežných neoficiálnych výsledkov zverejnených Štatistickým úradom SR. Za Baškom nasleduje Peter Máťoš so ziskom 16,58 %.



Staronový predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja prišiel do volebnej centrály v nedeľu o jednej hodine. Podľa vlastných slov trávi volebný deň pravidelne v rodnej obci Dohňany, a tak tomu bolo aj tentoraz.



"Som rád, že som získal najviac percent hlasov spomedzi všetkých županov. Budem pokračovať v ťažkej práci, máme rozpracované projekty za viac ako 120 miliónov eur. Tie musíme dokončiť do konca budúceho roka. Nie je to len moja práca, som rád, že mám za sebou silný tím," skonštatoval Baška s tým, že TSK má najviac projektov z eurofondov.







Ako dodal, je rád, že dostal vo voľbách hlasy nielen od svojej materskej strany, ale volili ho aj koaličné i nekoaličné strany a aj ľudia z pravicového spektra. Predvolebná kampaň bola podľa neho férová, ocenil to aj u svojich protikandidátov.



"V tejto veľmi ťažkej dobe je dôležité ľudí spájať. A ja si myslím, že ich spájam," uzavrel staronový predseda.