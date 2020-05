Baška: Vďaka za transparentnosť patrí zamestnancom kraja

Trenčín 5. mája (TASR) – Narábame s verejnými zdrojmi a je potrebné, aby obyvatelia kraja videli, akým spôsobom Trenčiansky samosprávny kraj s týmito zdrojmi narába. Vďaka patrí všetkým zamestnancom kraja, ktorí si ideu transparentnosti osvojili ešte v roku 2014, keď bol TSK v transparentnosti krajov na poslednom mieste. Na margo obhájenia pozície lídra rebríčka transparentnosti samosprávnych krajov to povedal predseda TSK Jaroslav Baška.



„V roku 2017 sme sa prepracovali do čela rebríčka transparentnosti a som rád, že aj po dva a pol roku sme v rebríčku zostali prví a že sme jediným krajom, ktorý má známku transparentnosti A. Od minulého hodnotenia sme zvýšili percento transparentnosti o takmer dve percentá,“ skonštatoval Baška s tým, že absolutórium si zaslúžia aj všetky ostatné samosprávne kraje, ktoré sa od posledného hodnotenia v transparentnosti zlepšili.



Ako dodal, za posledných dva a pol roka došlo aj v TSK k niektorým zmenám v transparentnosti. Kým v roku 2017 mohol predseda TSK robiť v rozpočte neobmedzené zmeny, teraz môže rozhodovať o zmene rozpočtu len do výšky jeho 10 percent. Ďalšou zmenou bolo umožnenie vystúpiť na zasadnutí zastupiteľstva verejnosti bez toho, aby to musel schváliť krajský parlament.



„V hodnoteniach sme boli vynikajúci v nakladaní s majetkom kraja, v prístupe k informáciám či vo zverejnení rebríčkov poradia záujemcov o umiestnenie v zariadeniach sociálnych služieb. Veľkú pozornosť venujeme personálnej oblasti a výberovým konaniam. Dávame šancu kvalitným ľuďom, neberieme ich po známosti, ako to možno bolo v minulosti a niekde inde,“ zdôraznil Baška.



Napriek prvenstvu v hodnotení sa podľa neho je stále v čom zlepšovať. Zlepšiť chcú mediálnu politiku, rozmýšľajú o vydávaní novín o činnosti TSK, popracovať chcú na zlepšení informovanosti na sociálnych sieťach.



„Zlepšiť sa nebudeme môcť v hodnotení dopravnej politiky, keďže sme jednou zo šiestich žúp, ktoré ešte neobstarávali nových autodopravcov. Ešte môj predchodca v roku 2013 podpísal predĺženie existujúcich zmlúv s autodopravcami až do októbra 2023,“ uzavrel predseda TSK.



Poradie transparentnosti oznámili v utorok prostredníctvom online prezentácie predstavitelia Transparency International Slovensko (TIS). Najtransparentnejším samosprávnym krajom na Slovensku je v súčasnosti Trenčiansky kraj, naopak, najhoršie je na tom z hľadiska otvorenosti a sprístupňovania informácií Bratislavský samosprávny kraj. TIS hodnotí otvorenosť a sprístupňovanie informácií zo strany predstaviteľov vyšších územných celkov približne v polovici funkčného obdobia a na jeho konci. Aktuálny rebríček odzrkadľuje stav po dvoch rokoch od krajských volieb v roku 2017.