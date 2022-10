J. Berényi: Najväčším problémom Trnavského kraja je doprava

Trnava 18. októbra (TASR) - V jesenných komunálnych voľbách sa o post predsedu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) bude uchádzať súčasný podpredseda TTSK József Berényi. Kandiduje s podporou politickej strany Aliancia. Rozhovor s Berényim je súčasťou seriálu rozhovorov s kandidátmi na predsedu TTSK.





-Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post predsedu Trnavského samosprávneho kraja?-



Rozhodol som sa kandidovať preto, lebo dlhé roky vykonávam post podpredsedu kraja. Poznám jeho fungovanie, finančné možnosti, potreby jednotlivých okresov, takisto potreby a mentalitu obyvateľov. Chcel by som zužitkovať poznatky nielen ako podpredseda, ale aj ako predseda.







-V akom stave sa podľa Vás nachádza Trnavský kraj, aké najväčšie pozitíva i negatíva v ňom aktuálne vnímate?-

V Trnavskom kraji je veľmi nízka nezamestnanosť. Je to veľmi pestrý a z toho dôvodu veľmi zaujímavý región. Zároveň však treba povedať, že stále neexistuje krajská regionálna identita. Obyvatelia kraja sa skôr stotožňujú s jednotlivými okresmi alebo oblasťami, napr. Záhorie, Žitný ostrov, Matúšova zem a tak ďalej. Je to pomerne bohatý región. Najväčším problémom je doprava. Občania Slovenska, ktorí cestujú do Trnavy alebo do Rakúska, čiastočne do Maďarska a Česka, prechádzajú cez kraj. Takisto kamiónová doprava z Poľska, Baltických štátov na Balkán, do Turecka a späť prechádza taktiež cez nás. Toto enormné zaťaženie ciest nám spôsobí obrovskú úlohu pri ich rekonštrukcii.







-Akým problémom Trnavský kraj čelí, aké výzvy ho čakajú a ako na ne chcete reflektovať?-



Z dôvodu pracovných príležitostí, blízkosti Bratislavy, Viedne či Győru, sme zaznamenávali veľké prisťahovanie do nášho kraja. Nárast obyvateľov znamená aj väčšie požiadavky v oblasti služieb, ktoré poskytuje samosprávny kraj, najmä v oblasti stredného školstva, sociálnej starostlivosti, ale aj kultúry a, samozrejme, ciest, o ktorých som už hovoril.







-Aké sú priority vášho programu, čo chcete v Trnavskom kraji zmeniť, akým oblastiam sa prioritne nasledujúce roky venovať, prípadne na čo nadviazať?-



Opakujem, bol som podpredsedom TTSK vo viacerých volebných obdobiach. Preto aj môj program a moje predstavy hovoria skôr o pokračovaní doterajších aktivít. Vnímam ale aj to, že kontrola verejných obstarávaní, najmä pri európskych projektoch, je pomalá, to treba zmeniť. Sú oblasti, v ktorých by som viac zapojil do rozhodovania poslancov. Ďalej v niektorých okresoch, nie vo všetkých, starostovia žiadajú intenzívnejšiu komunikáciu s vedením samosprávneho kraja. To sa dá, samozrejme, ľahko zabezpečiť. Prioritou budúceho volebného obdobia, najmä na začiatku, by pre mňa boli ďalšie investície do budov krajských organizácií, aby boli energeticky úsporné, zabezpečenie prezenčného štúdia na stredných školách a zavedenie úsporných opatrení, samozrejme, po dohode s riaditeľmi zariadení.







-Kandidujete ako jednotlivec, alebo máte okolo seba tím spolupracovníkov? Prečo tak postupujete?-



Kandidujem s podporou strany Aliancia. Kampaň vediem spoločne so straníckymi kandidátmi na poslancov.







Okrem Berényiho kandidujú v Trnavskom samosprávnom kraji na post predsedu Martin Beluský za ĽSNS, Zdenko Čambal s podporou strán SNS a Smer-SD, nezávislý kandidát Martin Červenka s podporou strany Hlas-SD, nezávislý kandidát Roland Hakszer, Roman Chudý za stranu Život, Zdenko Rosina za Národnú koalíciu/Nezávislí kandidáti, kandidát Hnutia Občan Národ Spravodlivosť Ivan Stanovič, za Republiku Veronika Temňáková a za koalíciu OĽANO, Nova, Kresťanská únia, Zmena zdola, SaS, KDH, Spolu, Šanca, ODS, Za ľudí, Sme rodina, OKS, DS, Maďarské fórum Jozef Viskupič.