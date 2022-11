J. Blcháč: Jednou z priorít bude prijatie inovovaného územného plánu

Liptovský Mikuláš 8. novembra (TASR) – Znovuzvolený liptovskomikulášsky primátor Ján Blcháč chce v nasledujúcich štyroch rokoch pokračovať v nastavených cieľoch a trendoch z jeho predchádzajúcich volebných období. Jednou z jeho priorít do najbližších mesiacov je prijatie inovovaného územného plánu mesta. Podľa slov Blcháča rozbehnú aj výstavbu mestských nájomných bytov, dobudujú futbalový štadión, postavia pumptrack a nový skatepark.



Jedným z prvých projektov, ktorý primátor predloží poslancom v novozvolenom zastupiteľstve, bude komplexná rekonštrukcia ciest. "Na rekonštrukcie nebudeme brať úver a nezadlžíme mesto. Zhotoviteľ, ktorý vzíde z verejného obstarávania, zafinancuje celú rekonštrukciu a my ju budeme potom desať rokov splácať z vlastných zdrojov a bezúročne," vysvetlil Blcháč. Cesty budú rekonštruovať postupne podľa harmonogramu. Začnú tými, ktoré sú v najhoršom stave.



V novom volebnom období si vedenie mesta kladie za cieľ vybojovať pre Liptovský Mikuláš niekoľko kľúčových investícií zo Žilinského samosprávneho kraja aj od štátu. "Týmto spôsobom sa plánujeme popasovať s okružnou križovatkou Okoličné-Podbreziny, tiež s križovatkou smerom do Závažnej Poruby a zničeným Vrbickým mostom, ktorý spája centrum s mestskými časťami Iľanovo a Ploštín. Máme aj požiadavku na rekonštrukciu hlavnej cesty cez Liptovský Mikuláš. Najväčšia požiadavka voči štátu je prekládka železnice," doplnil primátor s tým, že otázkou dňa ostáva aj zachovanie služieb v nemocnici v Liptovskom Mikuláši.



S energetickou krízou sa samospráva vyrovnávala celý tento rok a zamerať sa na túto oblasť musí aj v tom nadchádzajúcom. "Čaká nás zatepľovanie mestských budov a inštalácia fotovoltiky," skonštatoval primátor. Zdôraznil, že absolútnou prioritou na rok 2023 z oblasti životného prostredia je opätovné zatvorenie skládky komunálneho odpadu vo Veternej Porube.