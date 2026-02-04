< sekcia Regióny
J. Božik: Akákoľvek zbraň na pôdu školy nepatrí
Autor TASR
Partizánske/Nové Mesto nad Váhom 4. februára (TASR) - Akákoľvek zbraň na pôdu školy nepatrí, či už ide o airsoftovú, skutočnú alebo historickú. Zdôraznil to pre TASR predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik v reakcii na stredajší incident na Spojenej škole sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom.
„Žijeme veľmi ťažkú dobu a budeme sa musieť ešte viac zaoberať tým, ako zabezpečiť bezpečnosť všetkých. Ak bol niekto zranený airsoftovou zbraňou, tak sa to nemalo stať. Takáto zbraň nepatrí do školy,“ uviedol Božik.
Verí, či už ide o samosprávu alebo štát, že spoločne budú robiť všetko preto, aby sa takáto situácia nezopakovala. „Tu treba robiť permanentne osvetu a zároveň pravdepodobne možno v budúcnosti bude potrebné robiť aj prehliadky žiakov, ktorí idú školy. Nerozumiem tomu, prečo tento žiak takéto niečo urobil, a že sa na Slovensku takéto niečo deje. Od použitia airsoftovej zbrane k použitiu skutočnej je veľmi blízko,“ doplnil a zopakoval, že takéto zbrane nepatria ani do rúk deťom, nepatria na pôdu školy.
Počas incidentu medzi žiakmi Spojenej školy sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom mal jeden z nich vystreliť z airsoftovej zbrane na spolužiakov. Dvoch žiakov jednorazovo ošetrili na mieste, sú mimo ohrozenia života. Polícia ubezpečila verejnosť, že v súvislosti s touto udalosťou nehrozí už žiadne nebezpečenstvo.
