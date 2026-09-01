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J. Božik: Ústava SR nie je iba súborom právnych ustanovení
Ústava podľa neho dáva spoločný rámec.
Autor TASR
Bratislava 1. septembra (TASR) - Ústava SR nie je iba súborom právnych ustanovení. Je vyjadrením hodnôt, na ktorých stojí naša spoločnosť, demokratický štát, sloboda, spravodlivosť, ochrana práv človeka, ale aj zodpovednosť každého z nás za spoločné dobro. Vyhlásil zo predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik pri príležitosti utorňajšieho Dňa Ústavy SR.
„Rešpekt k Ústave SR znamená zároveň rešpekt k demokratickým pravidlám, slobode, právam občanov, ale aj k zodpovednosti voči budúcim generáciám,“ skonštatoval Božik.
Ústava podľa neho dáva spoločný rámec. To, akým krajinou Slovensko bude, vytvárajú každý deň všetci, teda štát, samosprávy, občianska spoločnosť a najmä občania. Spoločnou zodpovednosťou je podľa neho odovzdať budúcim generáciám demokratickú, slobodnú a dobre fungujúcu krajinu.
Podotkol tiež, že pre predstaviteľov miest a obcí má mimoriadny význam aj právo na územnú samosprávu. Práve v mestách a obciach sa totiž podľa neho demokracia uskutočňuje najbližšie k ľuďom. Každodenná práca samospráv je službou občanom, ich rodinám a komunitám. Slovensko tak netvoria iba ústredné štátne orgány a inštitúcie, ale aj 2749 obcí a 141 miest.
„Rešpekt k Ústave SR znamená zároveň rešpekt k demokratickým pravidlám, slobode, právam občanov, ale aj k zodpovednosti voči budúcim generáciám,“ skonštatoval Božik.
Ústava podľa neho dáva spoločný rámec. To, akým krajinou Slovensko bude, vytvárajú každý deň všetci, teda štát, samosprávy, občianska spoločnosť a najmä občania. Spoločnou zodpovednosťou je podľa neho odovzdať budúcim generáciám demokratickú, slobodnú a dobre fungujúcu krajinu.
Podotkol tiež, že pre predstaviteľov miest a obcí má mimoriadny význam aj právo na územnú samosprávu. Práve v mestách a obciach sa totiž podľa neho demokracia uskutočňuje najbližšie k ľuďom. Každodenná práca samospráv je službou občanom, ich rodinám a komunitám. Slovensko tak netvoria iba ústredné štátne orgány a inštitúcie, ale aj 2749 obcí a 141 miest.