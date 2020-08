J. Budaj: Odpadové hospodárstvo na Slovensku sa dostalo do krízy

Bratislava/Zavar 18. augusta (TASR) – Dôslednú osvetu, vedenie poctivej diskusie s občanmi, ich vtiahnutie do deja a vysvetľovanie vidí ako cestu k obnoveniu dôvery občanov k štátu a jeho inštitúciám premiér Igor Matovič (OĽANO). Uviedol to v pondelok (17. 8.) v súvislosti so situáciou v Zavare pri Trnave, kde obyvatelia odmietajú výstavbu Centra cirkulárnej ekonomiky (CCE) v extraviláne obce.



Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) doplnil, že odpadové hospodárstvo na Slovensku sa dostalo do krízy. "Práve už neschopnosť postaviť čokoľvek, čo si aj verejný záujem vyžaduje, ale čo znepokojuje ľudí z hľadiska ochrany ich zdravia, ilustruje hlbokú nedôveru v štát, ktorú sme zdedili po predchádzajúcej vláde," konštatoval Budaj. Uviedol, že "dnes nenájdete región, kde by ľudia uverili, že štátne orgány, úradníci, experti im hovoria pravdu, a keď im za humnami majú postaviť spaľovňu, ktorá nebude mať komín a nebude vypúšťať splodiny, neveria ani tomu".



Podľa Matoviča na jednej strane ľudia chcú mať krajinu zelenšiu, na strane druhej problémy ako spaľovne chcú vždy riešiť niekde inde ako u seba. Premiér uvažuje, že oblasť odpadov by mohol zastrešovať štát, aby ľudia mali dôveru, že za tým nie je biznis, ale lepšie zhodnocovanie odpadov a vyššia ochrana nášho spoločného životného prostredia.



CCE v katastri obce Zavar sa má zaoberať spracovaním odpadu, jeho prípravou na recykláciu a premenou na elektrickú energiu a teplo. Projekt je situovaný v priemyselnom parku Trnava – Zavar, približne 3,5 kilometra od prvej zavarskej nehnuteľnosti.