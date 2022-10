J. Danko chce pokračovať v ozdravovaní Martina

Martin 30. októbra (TASR) - Znovuzvolený martinský primátor Ján Danko berie výsledky sobotňajších (29. 10.) komunálnych volieb s pokorou a rešpektom. Napísal to v nedeľu na sociálnej sieti. Zdôraznil, že chce pokračovať v ozdravovaní mesta.



"Mojím snom je Martin ako hrdé a súdržné mesto s nesmierne bohatou históriou, ale pozerajúce sa do budúcnosti. Budem robiť všetko pre to, aby sme sa v ňom všetci cítili čo najlepšie. Aby sme pokračovali v jeho ozdravovaní, nových projektoch i poctivej práci na jeho zveľaďovaní," uviedol Danko.



Podotkol, že chce pracovať tak, aby nesklamal ľudí, ktorí mu dali svoju dôveru, a presvedčil výsledkami aj tých, ktorí mali v sobotu iný názor.



Danko v Martine zvíťazil so 4273 hlasmi (25,83 %). Za ním skončili Michal Uherčík s 3433 hlasmi (20,75 %) a Stanislav Thomka s 3212 hlasmi (19,42 %).