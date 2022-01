J. Dóczy: Divadlá potrebujú predvídateľné pravidlá a hlavne hrať

Na snímke z 21. októbra 2021 generálna skúška muzikálu Divadle Andreja Bagara v Nitre. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Na snímke budova Divadla Andreja Bagara, foto z archívu. Foto: FOTO TASR/Štefan Puškáš

Nitra 11. januára (TASR) – Riaditeľ Divadla Andreja Bagara (DAB) v Nitre Jaroslav Dóczy privítal nové pandemické pravidlá, ktoré divadlám dovoľujú hrať pre 100 divákov, prípadne pred hľadiskom naplneným na 50 percent. Dóczy, ktorý je zároveň predsedom Asociácie Slovenských Divadiel a Orchestrov (ASDO), by však uvítal, ak by nariadenia boli predvídateľné a kultúrne inštitúcie by sa na ne mohli lepšie pripraviť.Ako pripomenul, divadlo nie je možné pre divákov otvoriť zo dňa na deň.uviedol Dóczy.Frekvencia zmien v pandemických opatreniach je podľa jeho slov veľká a keď sa menia každý týždeň, sú príliš nevyspytateľné.skonštatoval Dóczy.Nové pravidlá sú podľa jeho slov potešiteľné, pretože divadlu umožnia hrať aj vo veľkej sále.povedal Dóczy.Pre divadlo je podľa jeho slov najdôležitejšie, aby mohlo hrať.dodal Dóczy.