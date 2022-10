J. Droba: Bratislava i kraj potrebujú istoty, že zvládnu výzvy

Bratislava 19. októbra (TASR) – V Bratislave i Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK) je potrebné mať istotu, že zvládnu výzvy, ktoré stoja pre nimi. Na stredajšej tlačovej konferencii to uviedol predseda BSK Juraj Droba. Pred blížiacimi spojenými voľbami obyvateľom odkázal, že pre nadchádzajúce náročné obdobie nie je čas na experimenty.



"Ideme do ťažkých časov a vyzývam ľudí, aby nerobili experimenty. Nie je na ne priestor. V Bratislave i kraji je potrebné mať istotu, že zvládneme tie výzvy, ktoré sú pred nami," skonštatoval Droba.



Droba ako opätovný kandidát na post šéfa Bratislavského kraja je súčasťou trojkoalície Team Bratislava, SaS a PS, ktorá vznikla v súvislosti s komunálnymi voľbami a voľbami do vyšších územných celkov (VÚC). Postavená je podľa neho na hodnotách, ktoré zahŕňajú úctu k obyvateľom, jednotlivcom, ľudským právam i životnému prostrediu. Za jej kandidátmi na primátora Bratislavy i predsedu BSK stoja výsledky štvorročnej, respektíve päťročnej práce. Droba tiež verí, že k volebným urnám príde čo najviac ľudí.



Primátor Bratislavy a opätovný kandidát na tento post Matúš Vallo na margo koalície skonštatoval, že počas uplynulého obdobia ukázali, že vedia spolupracovať a verejnosť nezaťažovali spormi či korupčnými škandálmi. Deklaruje, že ani pri ďalšom rozvoji mesta ich prekážky neodradia. "Mestu rozumieme a sme pripravení ho ďalej rozvíjať," podotkol Vallo.



Šéf bratislavskej samosprávy poznamenal, že za posledné roky prechádzame z jednej krízy do druhej a ako spoločnosť, tak politické prostredie je prakticky v neustálom konflikte a boji. "Víťazom volieb nebude len ten, kto získa najviac hlasov, ale budú to tí, ktorí nás bremena permanentného konfliktu zbavia," doplnil Vallo. Vyzdvihol súdržnosť nielen v čase pandémie COVID-19 či počas utečeneckej krízy v súvislosti s vojnou na Ukrajine.



Spojené samosprávne voľby do orgánov miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra.