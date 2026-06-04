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J. Droba: BSK sa podarilo splniť vyše 90 percent stanovených priorít
Priznal však zároveň, že niektoré zo stanovených priorít sa nepodarilo zrealizovať z dôvodu, že prestali byť potrebné, vyriešili sa inak alebo bolo nakoniec navrhnuté lepšie riešenie.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 4. júna (TASR) - Bratislavskému samosprávnemu kraju (BSK) sa v tomto volebnom období podarilo splniť viac ako 90 percent stanovených hlavných cieľov a priorít. Počas štyroch rokov zrealizoval alebo pripravil projekty v hodnote stoviek miliónov eur v kompetenčných oblastiach. Skonštatoval to predseda BSK Juraj Droba v rámci štvrtkového odpočtu výsledkov za obdobie rokov 2022 - 2026. Hovorí o úspešných rokoch, a to aj napriek viacerým nepriaznivým externým okolnostiam v podobe zásahov štátu do financovania samospráv, dobiehajúcej pandémie či dôsledkov vojny na Ukrajine.
„Máme za sebou štyri roky tvrdej práce. Boli to pre mňa krásne štyri roky, lebo v samospráve človek, na rozdiel od veľkej politiky, reálne vidí výsledky a reálne počuje spätnú väzbu od ľudí, pre ktorých tie projekty realizuje,“ zhodnotil Droba.
Strategické projekty sa podarilo zrealizovať vo všetkých kompetenčných oblastiach kraja. Vyzdvihol medzi nimi cyklomost VysoMarch medzi Vysokou pri Morave a rakúskym Marcheggom, rekonštrukciu Divadla Aréna či Bratislavského bábkového divadla, obnovu synagógy v Senci i parkov v Stupave a Malinove či vytvorenie Ekocentra v Čunove. Za rovnako dôležité považuje aj deinštitucionalizáciu zariadení sociálnych služieb, modernizáciu škôl i centier odborného vzdelávania a prípravy, ale tiež zatraktívnenie učiteľského povolania a zlepšovanie podmienok zamestnancov sociálnych služieb.
V rámci cestovného ruchu upriamil pozornosť na rozvoj tematických miest, budovanie turistickej infraštruktúry, rozvoj turisticko-informačných centier v okresných mestách či prepájanie škôl s praxou študentov vrátane gastronómie a vinárstva. Poukázal tiež na dôležitosť Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy, smerovanie eurofondov do prioritných oblastí rozvoja kraja či posilňovanie postavenia regiónov pri tvorbe európskej a kohéznej politiky.
Kraj zároveň riešil aj viaceré veci nad rámec svojich kompetencií, a to napríklad pri pomoci bratislavským mestským častiam či obciam s eurofondmi a poradenstvom. V oblasti školstva sa BSK podarilo vyrokovať viac ako 100 miliónov eur na rozšírenie kapacít materských a základných škôl na území kraja, rovnako tak vyrokoval financovanie a pomáhal pripraviť 26 projektov terminálov integrovanej dopravy a záchytných parkovísk v hodnote presahujúcej 74 miliónov eur.
Ďalšiu skupinu priorít tvoria tie, ktoré dali základ budúcim veľkým projektom, napríklad obchvatu „Podkarpatia“. Jednou z ďalších vlajkových lodí je napríklad plánovaný kampus zdravia a športu v Petržalke. Pokračuje aj realizácia projektov v ďalších oblastiach.
Priznal však zároveň, že niektoré zo stanovených priorít sa nepodarilo zrealizovať z dôvodu, že prestali byť potrebné, vyriešili sa inak alebo bolo nakoniec navrhnuté lepšie riešenie. Zrealizovať sa nepodarilo napríklad cyklotrasu Gajary - Dürnkrut z dôvodu nezáujmu z rakúskej strany. Nezrealizovaný zostal aj plánovaný zdravotnícky kampus Bory z dôvodu nenájdenia vhodného pozemku, a tak sa kraj následne zameral na vybudovanie moderného simulačného centra na Strednej zdravotníckej škole Strečnianska. Nezrealizované je aj riešenie environmentálnych záťaží vo Vrakuni či v areáli Istrochemu či rekonštrukcia Múzea Ferdiša Kostku.
„Pracujeme striktne na základe dát, faktov a potrieb územia. Dávali sme si obrovský pozor na to, aby sme neplytvali peniazmi daňových poplatníkov, aby nám mohli dôverovať,“ doplnil Droba s tým, že za celé obdobie nezvýšili na úrade počet zamestnancov.
Súčasný šéf BSK Juraj Droba opätovne kandiduje v tohtoročných jesenných voľbách. Je kandidátom štvorkoalície Team Bratislava, PS, SaS a Demokrati. Bratislavský kraj vedie od roku 2017. Okrem neho oznámila kandidatúru aj Zuzana Krajčovičová (Právo na pravdu).
„Máme za sebou štyri roky tvrdej práce. Boli to pre mňa krásne štyri roky, lebo v samospráve človek, na rozdiel od veľkej politiky, reálne vidí výsledky a reálne počuje spätnú väzbu od ľudí, pre ktorých tie projekty realizuje,“ zhodnotil Droba.
Strategické projekty sa podarilo zrealizovať vo všetkých kompetenčných oblastiach kraja. Vyzdvihol medzi nimi cyklomost VysoMarch medzi Vysokou pri Morave a rakúskym Marcheggom, rekonštrukciu Divadla Aréna či Bratislavského bábkového divadla, obnovu synagógy v Senci i parkov v Stupave a Malinove či vytvorenie Ekocentra v Čunove. Za rovnako dôležité považuje aj deinštitucionalizáciu zariadení sociálnych služieb, modernizáciu škôl i centier odborného vzdelávania a prípravy, ale tiež zatraktívnenie učiteľského povolania a zlepšovanie podmienok zamestnancov sociálnych služieb.
V rámci cestovného ruchu upriamil pozornosť na rozvoj tematických miest, budovanie turistickej infraštruktúry, rozvoj turisticko-informačných centier v okresných mestách či prepájanie škôl s praxou študentov vrátane gastronómie a vinárstva. Poukázal tiež na dôležitosť Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy, smerovanie eurofondov do prioritných oblastí rozvoja kraja či posilňovanie postavenia regiónov pri tvorbe európskej a kohéznej politiky.
Kraj zároveň riešil aj viaceré veci nad rámec svojich kompetencií, a to napríklad pri pomoci bratislavským mestským častiam či obciam s eurofondmi a poradenstvom. V oblasti školstva sa BSK podarilo vyrokovať viac ako 100 miliónov eur na rozšírenie kapacít materských a základných škôl na území kraja, rovnako tak vyrokoval financovanie a pomáhal pripraviť 26 projektov terminálov integrovanej dopravy a záchytných parkovísk v hodnote presahujúcej 74 miliónov eur.
Ďalšiu skupinu priorít tvoria tie, ktoré dali základ budúcim veľkým projektom, napríklad obchvatu „Podkarpatia“. Jednou z ďalších vlajkových lodí je napríklad plánovaný kampus zdravia a športu v Petržalke. Pokračuje aj realizácia projektov v ďalších oblastiach.
Priznal však zároveň, že niektoré zo stanovených priorít sa nepodarilo zrealizovať z dôvodu, že prestali byť potrebné, vyriešili sa inak alebo bolo nakoniec navrhnuté lepšie riešenie. Zrealizovať sa nepodarilo napríklad cyklotrasu Gajary - Dürnkrut z dôvodu nezáujmu z rakúskej strany. Nezrealizovaný zostal aj plánovaný zdravotnícky kampus Bory z dôvodu nenájdenia vhodného pozemku, a tak sa kraj následne zameral na vybudovanie moderného simulačného centra na Strednej zdravotníckej škole Strečnianska. Nezrealizované je aj riešenie environmentálnych záťaží vo Vrakuni či v areáli Istrochemu či rekonštrukcia Múzea Ferdiša Kostku.
„Pracujeme striktne na základe dát, faktov a potrieb územia. Dávali sme si obrovský pozor na to, aby sme neplytvali peniazmi daňových poplatníkov, aby nám mohli dôverovať,“ doplnil Droba s tým, že za celé obdobie nezvýšili na úrade počet zamestnancov.
Súčasný šéf BSK Juraj Droba opätovne kandiduje v tohtoročných jesenných voľbách. Je kandidátom štvorkoalície Team Bratislava, PS, SaS a Demokrati. Bratislavský kraj vedie od roku 2017. Okrem neho oznámila kandidatúru aj Zuzana Krajčovičová (Právo na pravdu).