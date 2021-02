J. Droba: Čestní ľudia môžu stratiť záujem o verejnú funkciu

Prečítajte si aj: Starosta Marianky sa rozhodol rezignovať, dôvodom je zastrašovanie

ZMOS žiada vyšetriť incident v Marianke, vyjadruje podporu starostovi obce

Požiar stajne v Marianke. Foto: screenshot youtube

Bratislava 2. februára (TASR) – Ak budú metódy 90. rokov v samospráve pokračovať a páchatelia nebudú exemplárne potrestaní, čestní ľudia stratia záujem o verejnú funkciu. Upozorňuje na to predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba. Reaguje tak na udalosti týkajúce sa starostu Marianky Dušana Statelova a jeho rozhodnutia vzdať sa svojho mandátu. Droba mu zároveň vyjadruje podporu.píše na sociálnej sieti Droba.Šéf Bratislavského kraja zároveň apeluje na políciu, či je najlepším nápadom ostentatívne brať do cely predbežného zadržania alebo vyšetrovacej väzby predstaviteľov samosprávy v prípadoch, ktoré nie sú na prvý pohľad trestnou činnosťou. Poukazuje napríklad na primátora Malaciek Juraja Říhu či starostu bratislavskej mestskej časti Nové Mesto Rudolfa Kusého.podotýka Droba. Súčasnú dobu označuje za, pričom úlohou verejnej správy je podľa neho upokojovať situáciu, vrátiť dôveru a dávať ľuďom nádej. Statelovi zároveň vyjadruje plnú podporu a prosí ho, aby sa mandátu starostu nevzdal.Starosta Marianky v okrese Malacky Dušan Statelov sa rozhodol odstúpiť z funkcie. Rozhodnutie prišlo po opätovnom vandalskom útoku na jeho majetok, v noci zo soboty (30. 1.) na nedeľu (31. 1.) mu neznámy páchateľ podpálil konskú stajňu. Pred dvoma rokmi mu niekto úmyselne podpálil auto, polícia páchateľa doteraz nevypátrala. Statelov vtedy naznačil, že požiar môže súvisieť s jeho postojom k developerským záujmom v obci a odmietaním neregulovanej výstavby. Odstúpenie zvažoval už vtedy. Priznal i nezhody s niektorými poslancami, ktorí podľa neho neobhajujú verejný záujem a záujem obce.Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) je znepokojené dlhodobou situáciu v obci Marianka, ktorá vyvrcholila ďalším útokom na majetok starostu. Žiada preto vyšetrovateľov, aby rýchlosťou konania a precíznosťou vyšetrovania identifikovali vinníkov.uviedol predseda združenia Branislav Tréger.ZMOS poukazuje na to, že v priebehu ostatných rokov nielen situácia v obci Marianka pri Bratislave, ale aj prípady kriminalizácie iných starostov či primátorov, ktoré sa následne ukázali ako neopodstatnené, podrývajú prirodzenú dôveryhodnosť voči celému systému miestnej územnej samosprávy.Združenie sa preto chystá prostredníctvom svojich zástupcov diskutovať o možnosti predchádzať podobným situáciám aj na úrovni Európskeho výboru regiónov a ďalších európskych inštitúcií.