J. Droba: Gymnázium Grösslingová čelí pre nepodanie ruky útokom

Bratislava 16. januára (TASR) - Študenti a zamestnanci Gymnázia Grösslingová v Bratislave, odkiaľ pochádza študent, ktorý nepodal ruku prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu, čelia nenávistným útokom. Podľa Juraja Drobu, predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), ktorý je zriaďovateľom školy, je to "absolútne za čiarou." Apeluje, aby s takýmito útokmi ľudia prestali. Odkazuje to na sociálnej sieti.



Gesto nepodania ruky spôsobilo podľa neho mediálny ošiaľ, ktorý sa vymkol spod kontroly. "Dôsledkom je, že župné gymnázium je už niekoľko dní terčom nenávistných prejavov, vyhrážok a dokonca fyzických napadnutí. Apelujem na agresorov, aby okamžite prestali a dali študentom, učiteľom aj zamestnancom pokoj," zdôraznil Droba.



Dospelí ľudia by podľa neho mali vedieť, že im neprináleží hodnotiť, či študent urobil dobre, alebo zle. Podotkol, že obe strany odkazujú na slobodu a demokraciu, pritom princípom demokracie je rešpektovanie iných názorov. Jediný, kto má právo sa k tomu vyjadriť, je podľa neho prezident. "Ktorý sám povedal, že gesto študenta rešpektuje a vyzval, aby sme z toho nerobili kauzu," doplnil Droba.



Hlava štátu s ministrom školstva Tomášom Druckerom (Hlas-SD) v pondelok (13. 1.) odovzdali ocenenia študentom stredných škôl, ktorí zvíťazili v medzinárodných olympiádach. Jeden z nich však na prezidentovu načiahnutú ruku zareagoval odmietavým gestom.