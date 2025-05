J. Droba navrhol J. Kukurovi odchod z postu riaditeľa Divadla Aréna

Bratislava 28. mája (TASR) - Predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba navrhol riaditeľovi bratislavského Divadla Aréna Jurajovi Kukurovi ukončenie spolupráce. BSK na najbližšom zasadnutí vyhlási riadne výberové konanie na nového riaditeľa, ktorý ho povedie na päťročné obdobie. Vedením divadla bude poverený Jozef Šuran, ekonomický riaditeľ, umelecké vedenie divadla bude zabezpečovať dlhoročná zamestnankyňa Divadla Aréna Alexandra Sarvašová. Informoval o tom na stredajšom tlačovom brífingu.



„Navrhol som mu ukončenie spolupráce a dôstojný odchod do manažérskeho dôchodku s ponukou riadne ukončiť túto divadelnú sezónu, dostať patričné pocty aj odmenu. Táto ponuka z našej strany naďalej trvá,“ povedal predseda BSK s tým, že k dnešnému stavu dospelo jeho vedenie kolektívnym rozhodnutím.



Droba odmieta, že by telefonicky niekoho vyhadzoval z funkcie. Reagoval tak na medializované informácie. Ako vysvetlil, riaditeľov inštitúcií vymenúva a odvoláva zastupiteľstvo samosprávneho kraja. Priznal, že mal osobné pracovné stretnutie s Kukurom, na ktorom riaditeľovi divadla tlmočil vážne výhrady vedenia BSK voči fungovaniu inštitúcie.



„Tlmočili sme ich vedeniu divadla ústne aj písomne, boli komunikované priebežne a veľmi zreteľne. Týkali sa predovšetkým rozpočtového hospodárenia, ktoré ohrozuje stabilitu divadla a naplnenie programových priorít, ktoré sme si stanovili,“ spresnil Droba. Kukurovi poďakoval za 23 rokov služby Bratislavskému kraju a za vybudovanie Divadla Aréna do jeho dnešnej podoby.



„Na BSK sme presvedčení, že konáme správne, Divadlo Aréna potrebuje nový impulz na to, aby sa naďalej rozvíjalo. Pánovi Kukurovi úprimne ďakujem za to, že do Arény vložil svoje srdce. Vybudoval z neho vlajkovú loď našich kultúrnych inštitúcií,“ poznamenal Droba, ktorý Kukurovi poďakoval aj za to, že pevne stál pri divadle počas jeho rekonštrukcie.



Predseda BSK zároveň vyjadril presvedčenie, že nástupca riaditeľa Divadla Aréna bude dôstojne napredovať a inštitúciu rozvíjať tak, aby tu bola aj naďalej pre divákov, ktorí majú vysoké požiadavky na umeleckú kvalitu a takisto pre všetkých obyvateľov Bratislavského kraja.