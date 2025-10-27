< sekcia Regióny
J. Droba: Poliklinika v Senci je príkladom dobrej spolupráce
Novú trojpodlažnú budovu polikliniky, ktorá vznikne prístavbou k pôvodnej budove, postaví spoločnosť Strabag Pozemné staviteľstvo.
Bratislava/Senec 27. októbra (TASR) - Projekt novej polikliniky v Senci je príkladom toho, ako môže vyzerať dobrá spolupráca mesta, samosprávneho kraja i ministerstva ako ústredného orgánu štátnej správy. Pri pondelkovom poklepaní základného kameňa novej polikliniky na Námestí 1. mája v Senci to uviedol predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba.
Do októbra 2027 má vzniknúť zdravotnícke zariadenie so 43 ambulanciami, ktoré združia všeobecných lekárov, existujúcich aj chýbajúcich špecialistov a odborníkov pod jednou strechou. Časť prízemia pôvodnej budovy sa zrekonštruuje a doplní o priestor pre ambulanciu rehabilitácie. Trojpodlažná poliklinika bude disponovať podzemnou garážou a vyše 80 parkovacími miestami.
„Projekt Polikliniky v Senci bol zaradený medzi priority Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja BSK na roky 2021 - 2027, ktorý jasne pomenúva nedostatočnú a nevyhovujúcu infraštruktúru zdravotníckych zariadení v okrese Senec,“ pripomenul Droba. Ocenil kooperáciu medzi mestom Senec, BSK i ministerstvom zdravotníctva pri príprave projektu, vníma i benefity, ktoré prinesie poliklinika ako regionálne centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti. „Pre pacientov to znamená rýchlejšiu diagnostiku, dostupnejšiu liečbu a koniec zbytočného dochádzania za vyšetreniami mimo región. Pre zdravotníkov zase lepšie pracovné podmienky, moderné priestory, kvalitné technické vybavenie a zázemie,“ dodal šéf samosprávneho kraja.
Primátor Senca Pavol Kvál rovnako ocenil spoluprácu medzi miestnou a krajskou samosprávou i rezortom zdravotníctva, vyzdvihol však i ústretovosť starostov z regiónu Podunajsko. „Práve dosiahnutie dohody so starostami bolo jedným z najťažších míľnikov - bolo potrebné, aby sa vzdali vlastných nárokov na zdravotnícke zariadenia a spoločne sme sa dohodli, že prioritou je výstavba veľkého projektu - polikliniky práve v Senci. Táto územná dohoda bola základom, aby sa dotácie nerozdeľovali medzi viacero menších projektov, ale sústredili sa na jeden silný zámer,“ zvýraznil Kvál.
Novú trojpodlažnú budovu polikliniky, ktorá vznikne prístavbou k pôvodnej budove, postaví spoločnosť Strabag Pozemné staviteľstvo. Uspela vo verejnej súťaži, ktorá vygenerovala cenu diela vo výške 9,97 milióna eur. Mesto Senec môže pri tejto investícii využiť 6,2 milióna eur z Programu Slovensko, alokáciu schválila ešte v novembri 2024 Rada partnerstva Integrovaného územného rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja (IÚR BSK). Kofinancovanie v predpokladanej výške štyri milióny eur zabezpečí samospráva prostredníctvom úveru.
