J. Droba: Situácia v Devíne a Devínskej N. Vsi sa zatiaľ nezlepšuje

Bratislava 18. septembra (TASR) - V bratislavskom Devíne a Devínskej Novej Vsi sa povodňová situácia zatiaľ nezlepšuje. Mestská časť Devín je stále odrezaná od sveta, z Devínskej Novej Vsi sa tiež vedia dostať obyvatelia armádnou kyvadlovou dopravou. Vážna situácia pretrváva aj na Záhorí. Konštatuje to predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba na základe informácií zo stredajšieho zasadnutia krízového štábu kraja.



"Morava a Dunaj v noci stúpli približne o desať centimetrov. Ústup by mal začať až k dnešnému večeru alebo ráno. Problémom však je, že rozvodnený Dunaj sa tlačí do koryta Moravy, čím ešte viac dvíha jej hladinu," približuje Droba.



Najhoršie na tom zostávajú mestské časti Devín a Devínska Nová Ves. Devín je stále odrezaný od sveta, vyrážajú spodné vody a presakujú zábrany. Prioritou je zabezpečiť plynulé zásobovanie. Z Devínskej Novej Vsi sa obyvatelia taktiež vedia dostať len s pomocou armády kyvadlovou dopravou. Kedy bude Devínska cesta opäť prejazdná, sa podľa Drobu odhadnúť nedá.



Upozorňuje však na povodňovú turistiku. "Špeciálne na Devíne spôsobuje obrovské škody. Dunaj brázdia súkromné člny, ktoré vodu vytláčajú až do okien okolitých domov. Trpia tak ľudia, ktorí sú povodňami najviac zasiahnutí," zdôrazňuje Droba.



Vážna situácia pretrváva podľa neho aj na Záhorí. Rieka Morava pozvoľna stúpa, v obciach sa preto pieskuje. Presakuje zohorský kanál, vodu odčerpávajú. Stupavský potok sa síce roztrhol, avšak len v neobývanej oblasti. V Bernolákove sa zosunula pôda, situácia je však podľa informácií kraja stabilizovaná. Dobrou správou podľa šéfa BSK je aj to, že sa podarilo zaceliť pretrhnutú hrádzu na potoku Malina.



Zatvorený je Kaštieľsky park v Stupave aj park v Malinove. Uzavreté zostávajú naďalej aj oba cyklomosty cez rieku Morava.