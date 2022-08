J. Droba sľubuje rovnako kvalitný rozvoj kraja ako doteraz

Bratislava 23. augusta (TASR) – Predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba v prípade opätovného víťazstva v tohtoročných jesenných voľbách do vyšších územných celkov (VÚC) sľubuje, že kraj sa bude pod jeho vedením aj v nasledujúcom období rozvíjať rovnako rýchlo a kvalitne ako doteraz. Uviedol to v utorok na tlačovej besede, na ktorej predstavil víziu BSK na obdobie rokov 2022 až 2026. Venovať sa chce všetkým kompetenčným oblastiam kraja.



"Nie sú to vzdušné zámky, ale veci, ktoré sú postavené na piatich rokoch práce. Ďalšie obdobie chceme využiť na dotiahnutie vecí, ktoré zostali otvorené, ale aj na ďalší rozvoj. Ak dostanem dôveru, pôjdeme rovnakým tempom a rovnakou kvalitou ako doteraz," skonštatoval Droba.



V oblasti dopravy treba podľa neho dôsledne napĺňať závery a odporúčania Plánu udržateľnej mobility, budúcnosť dopravy vidí v koľajovej doprave. V pláne je budovanie prestupných terminálov, modernizácia a "skapacitnenie" železničných tratí i rozširovanie električkových radiál, ale tiež budovanie záchytných parkovísk. Kraj chce zároveň pokračovať vo výstavbe obchvatu malokarpatského regiónu. Podpora sa nevyhne ani MHD smerom na rakúsky Hainburg an der Donau i maďarskú Rajku.



V oblasti životného prostredia bude klásť dôraz na dôslednú implementáciu všetkých dostupných opatrení, ktoré zabezpečia ochranu života obyvateľov, životného prostredia a prírodných zdrojov. Potrebné bude zmierňovať negatívne dosahy klímy, spomína tiež komplexné obnovy budov, podporu budovania kanalizačných a vodovodných sietí obciam, ktorým chýbajú. Sľubuje tiež vyvíjanie tlaku na štát na zodpovedný prístup k ekologickým skládkam. Na území Bratislavského kraja je pritom 224 environmentálnych záťaží, ale aj najväčšie bohatstvo, a to zásobárne pitnej vody.



V oblasti vzdelávania a športu vidí riešenia v skvalitnení systému prostredníctvom konceptu smart školy. V pláne je budovanie kampusov, modernizácia centier odborného vzdelávania a prípravy, ale tiež zefektívnenie spolupráce s akademickým sektorom či výstavba nájomných bytov pre učiteľov. Zvýšenú pozornosť chce tiež venovať kultúre a cestovnému ruchu. V neposlednom rade kladie dôraz na zmenu financovania a prerozdeľovania daní.



Droba je pri opätovnej kandidatúre na post šéfa BSK kandidátom trojkoalície, ktorú do jesenných volieb vytvorila mestská strana Team Bratislava, mimoparlamentné Progresívne Slovensko (PS) a parlamentná Sloboda a Solidarita (SaS). Koalícia bola podľa neho postavená tak, aby dávala zmysel. Na margo medializovaných informácií v súvislosti s podporou mimoparlamentného Hlasu-SD poznamenal, že ho s ponukou nikto neoslovil. Počul však, že by ho chceli podporiť. S OĽANO sa podľa neho uskutočnili neformálne rozhovory.



Na predsedu BSK bude kandidovať aj štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Dušan Velič. Je kandidátom Za ľudí, KDH a Sme rodina. O tento post sa uchádza aj poslankyňa Národnej rady (NR) SR Magdaléna Sulanová, je kandidátkou ĽSNS.



Spojené samosprávne voľby do orgánov miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra.