< sekcia Regióny
J. Droba: Určenie obchvatov za strategické investície je úspechom
Projekt počíta s vybudovaním preložky cesty II/502, ktorá pozostáva z dvoch samostatných úsekov.
Autor TASR
Bratislava 11. septembra (TASR) - Rozhodnutie vlády o tom, že obchvaty Pezinka a Modry sa stanú strategickou investíciou, sú obrovským úspechom pre celý Bratislavský kraj. V reakcii na stredajšie (10. 9.) uznesenie kabinetu to uviedol predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba.
„Je to dôležitý krok, ktorý výrazne urýchli prípravu a povoľovanie výstavby obchvatov dvoch kľúčových miest v Malokarpatskom regióne, zvýši sa bezpečnosť a zlepší kvalita života miestnych obyvateľov,“ vyhlásil Droba, ktorý zároveň poďakoval všetkým zúčastneným v projekte vrátane ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD). „Pochopil nevyhnutnosť tohto projektu a pomohol nám ho presadiť politicky,“ ocenil šéf BSK.
Upozornil zároveň, že naplánovaná realizácia na obdobie rokov 2026 – 2030 a predpokladané začiatky výstavby v októbri 2026 (obchvat Modry) a januára 2028 (obchvat Pezinka) sú zatiaľ len predbežnými termínmi. „Ich dodržanie závisí od viacerých faktorov – predovšetkým od ukončenia majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov, získania všetkých potrebných povolení, ako aj od priebehu verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby,“ vysvetlil Droba. „Nevyhnutné bude aj zabezpečenie financovania, ktoré sa predpokladá v kombinácii zdrojov z Európskej investičnej banky, Programu Slovensko a vlastných zdrojov BSK,“ dodal.
Projekt počíta s vybudovaním preložky cesty II/502, ktorá pozostáva z dvoch samostatných úsekov. Prvým je obchvat Modry s dĺžkou vyše 3 kilometrov (km), navrhnutý ako dvojpruhová cesta, druhým je obchvat Pezinka s dĺžkou 7,3 km, ktorý má byť realizovaný ako štvorpruhová komunikácia. Na oboch úsekoch bude platiť maximálna povolená rýchlosť 90 km/h. Projekt je kľúčovou súčasťou širšieho zámeru – Malokarpatského obchvatu, ktorý má postupne odbremeniť Svätý Jur, Pezinok, Modru, Dubovú a ďalšie obce v regióne.
„Je to dôležitý krok, ktorý výrazne urýchli prípravu a povoľovanie výstavby obchvatov dvoch kľúčových miest v Malokarpatskom regióne, zvýši sa bezpečnosť a zlepší kvalita života miestnych obyvateľov,“ vyhlásil Droba, ktorý zároveň poďakoval všetkým zúčastneným v projekte vrátane ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD). „Pochopil nevyhnutnosť tohto projektu a pomohol nám ho presadiť politicky,“ ocenil šéf BSK.
Upozornil zároveň, že naplánovaná realizácia na obdobie rokov 2026 – 2030 a predpokladané začiatky výstavby v októbri 2026 (obchvat Modry) a januára 2028 (obchvat Pezinka) sú zatiaľ len predbežnými termínmi. „Ich dodržanie závisí od viacerých faktorov – predovšetkým od ukončenia majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov, získania všetkých potrebných povolení, ako aj od priebehu verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby,“ vysvetlil Droba. „Nevyhnutné bude aj zabezpečenie financovania, ktoré sa predpokladá v kombinácii zdrojov z Európskej investičnej banky, Programu Slovensko a vlastných zdrojov BSK,“ dodal.
Projekt počíta s vybudovaním preložky cesty II/502, ktorá pozostáva z dvoch samostatných úsekov. Prvým je obchvat Modry s dĺžkou vyše 3 kilometrov (km), navrhnutý ako dvojpruhová cesta, druhým je obchvat Pezinka s dĺžkou 7,3 km, ktorý má byť realizovaný ako štvorpruhová komunikácia. Na oboch úsekoch bude platiť maximálna povolená rýchlosť 90 km/h. Projekt je kľúčovou súčasťou širšieho zámeru – Malokarpatského obchvatu, ktorý má postupne odbremeniť Svätý Jur, Pezinok, Modru, Dubovú a ďalšie obce v regióne.