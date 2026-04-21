J. Droba: V sobotu sme otvorili stupavský park, v nedeľu bol poničený
Kaštieľsky park v Stupave pochádza z 18. storočia a jeho vznik je úzko spätý so šľachtickým rodom Pálfiovcov.
Autor TASR
Bratislava 21. apríla (TASR) - V kompletne zrevitalizovanom kaštieľskom parku v Stupave, ktorý Bratislavský samosprávny kraj (BSK) otvoril cez víkend, už zaznamenali škody. Informuje o tom predseda BSK Juraj Droba na sociálnej sieti. Hovorí, že situácia je vážna.
„Park sme rekonštruovali pre vás a chceme, aby v ňom bol život. Veľmi by nás mrzelo, ak by sme museli obmedziť vstup. Keďže je však národnou kultúrnou pamiatkou, zo zákona máme povinnosť ho chrániť,“ konštatuje Droba.
Zdôrazňuje, že deti by nemali liezť po historických kamenných levoch, ani sa hrať na obrubníku jazierka bez dozoru. Na lozenie nie je podľa neho ani vodopád. Zároveň je zakázané jazdiť na bicykli, ten treba tlačiť vedľa seba. Poukazuje na to, že už cez víkend nastalo viacero nebezpečných situácií, keď návštevníkov parku a deti ohrozovali „rútiaci sa cyklisti.“
Šéf kraja rovnako pripomína, že v celom parku sú chodníčky a mostíky, po ktorých treba chodiť. Hoci novú výsadbu označili tabuľami s prosbou, aby sa na ňu nešliapalo, je komplet podupaná. Vandali zároveň podľa neho posprejovali a polámali drevený náučný chodník mokraďou. Psičkári by zasa mali mať psov na vôdzke a upratovať po nich.
„V súčasnosti komunikujem s mestom Stupava pre zvýšené nároky na dodržiavanie parkového poriadku a na prevenciu voči vandalom,“ podotýka Droba. Verí, že kaštieľsky park bude verejnosť užívať ohľaduplne a s rešpektom.
Kaštieľsky park v Stupave pochádza z 18. storočia a jeho vznik je úzko spätý so šľachtickým rodom Pálfiovcov. Ako významný príklad anglického parku v regióne zohrával dôležitú úlohu nielen v dejinách krajinnej architektúry, ale aj v spoločenskom živote mesta. Počas dlhých rokov však podľa kraja trpel nedostatočnou údržbou, prestarnutou vegetáciou aj tlakom okolitej zástavby. Postupne strácal schopnosť ochladzovať prostredie, zadržiavať vodu a bezpečne slúžiť verejnosti.
S obnovou zanedbaného areálu začal kraj v roku 2022, cieľom bolo vrátiť parku jeho pôvodný anglický charakter, ale aj posilniť jeho ekologickú funkciu. Výdavky dosiahli 3,14 milióna eur, z toho viac ako 2,5 milióna eur išlo z eurofondov.
