J. Gaduš z Levoče predáva stromčeky z vlastných plantáží už 20 rokov

Levoča 3. decembra (TASR) – Jozef Gaduš z Levoče predáva vianočné stromčeky z vlastných plantáží už 20 rokov. Prvé začal sadiť ešte v roku 1993 a sedem rokov trvalo, kým dorástli do takej výšky, aby ich mohol predávať. Spočiatku pestoval a predával vo veľkom aj iným predajcom, v súčasnosti vyprodukuje už len také množstvo, na aké mu stačia sily, keďže celý proces si viac-menej robí sám. „Teraz to už mám viac-menej ako koníček,“ uviedol pre TASR.



Na dvoch plantážach v celkovej výmere takmer deväť hektárov pestuje tri druhy jedlí – obrovskú, bielu a normandskú, smreky pichľavé a nasadenú má aj borovicu čiernu, ktorá je však v útlme, keďže ju napadá „sypavka“.



Každý stromček sa snaží odberateľovi dodať v čo najčerstvejšom stave, a to je podľa neho jeho najväčšia výhoda oproti zahraničným stromčekom, ktoré predávajú vo veľkom pri nákupných centrách. „Tieto stromčeky vozia z Dánska alebo Írska, predávajú ich už týždeň, takže museli byť zoťaté omnoho skôr. Ja momentálne nemám ešte ani jeden stromček pripravený na predaj. Na budúci týždeň začnem rezať a hneď aj predávať, vždy dorežem, koľko bude treba, aby boli stromčeky čerstvé a vydržali čo najdlhšie,“ upozornil Gaduš. „Ľudia chcú väčšinou jedličku, takmer každý kto príde, ale kto vyskúša smrek pichľavý, tak sa k nemu vždy vracia. Dôvodov je niekoľko, napríklad prenikavejšie vonia a oveľa dlhšie vydrží v byte. Síce pichá, ale ľudia si zvyknú,“ dodal Gaduš.



Väčšina ľudí preferuje nižšie stromčeky, v prípade záujmu má však k dispozícii aj približne päť- až šesťmetrové stromy. „Aj teraz si vzali jeden 4,5-metrový do Lučenca do kaštieľa, do kostola idú väčšinou jedličky. Chodia ku mne ľudia prakticky z celého Slovenska, sú takí z Košíc, alebo aj z Námestova, ktorí rok čo rok prídu len pre to, a už dopredu mi volajú, kedy budem rezať. Ale napríklad mám aj zákazníkov z Česka. Kto chce čerstvý stromček, vždy si ma nájde,“ dodáva Gaduš s tým, že vždy musí odhadnúť, koľko stromčekov môže počas sezóny vyrezať, aby mu ostali aj na budúci rok. Starostlivosť o obe plantáže pritom prebieha počas celého roka, či už pri výsadbe nových stromčekov, najmenšie z nich treba prihnojiť, keď sú väčšie, zase je dôležité brzdiť ich rast, aby boli hustejšie.