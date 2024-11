J. Hrčka kritizuje M. Valla pre obmedzenia súvisiace s výstavbou trate

Bratislava 24. novembra (TASR) - Starosta bratislavskej Petržalky Ján Hrčka kritizuje primátora Bratislavy Matúša Valla pre viaceré dopravné obmedzenia súvisiace s výstavbou druhej etapy električkovej trate. Okrem množstva obmedzení platiacich súčasne pre zintenzívnenie stavebných prác sa mu nepozdáva ani nezmyselné umiestnenie niektorých značení či nedodržiavanie termínov. Magistrát mu odkazuje, aby sa s pripomienkami na zlepšenie obrátil na neho priamo, nie cez rôzne odkazy. Tému Hrčka otvoril aj tohtotýždňovom rokovaní mestského zastupiteľstva.



"Niektoré dopravné značenia na stavbe sú nezmyselne umiestnené, čo spôsobuje zbytočné brzdenie premávky a ohrozenie jej účastníkov v rozsahu väčšom, ako je potrebné," skonštatoval Hrčka, ktorý jeden z najväčších dopravných projektov hlavného mesta kritizoval dlhší čas.



Poukázal napríklad na úsek Jantárovej cesty, kde sú už tri mesiace umiestnené prenosné semafory. Okrem toho, že sú nefunkčné, na ceste sú podľa neho postavené tak, že bránia obojsmernému prejazdu väčších vozidiel, autobusov či nákladných áut. To je dôvodom pretrvávajúcich kolíznych situácií. Za nepochopiteľné obmedzenie považuje aj zúženie jazdných pruhov na Námestí Hraničiarov, ktoré patrí k najfrekventovanejším cestám v Petržalke.



"Zo štvorprúdovej cesty, ktorá je po rekonštrukcii pripravená slúžiť v úseku minimálne desať metrov, je momentálne zúžená iba na jeden pruh. Stačilo by posunúť semafory o dva metre vedľa a vzniknú dva voľné pruhy," poznamenal Hrčka.



Starosta sa kriticky stavia aj k nedodržiavaniu termínov dopravných obmedzení, ktoré sa často presúvajú o celé mesiace, a to aj niekoľkokrát. Podotýka, že vo väčšine prípadov hlavné mesto mestskú časť o týchto zmenách vopred neinformovalo.



Magistrát v reakcii pre TASR uviedol, že ho teší, že starosta uznal zásadné zvýšenie intenzity prác na stavbe petržalskej električky. Práve intenzita prác bola tou, ktorú donedávna kritizoval.



"Uvedomujeme si, že táto stavba stále mnohým ľuďom v Petržalke komplikuje život a situácia na nej sa dynamicky mení, ale sme už v takom štádiu, že podmienky na stavbe aj okolo nej sa budú už iba zlepšovať," uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla s tým, že ak chce k tomu starosta prispieť, stačí, ako bude magistrát na nedostatky a návrhy na zlepšenia informovať priamo, "nie odkazmi cez tlačové správy alebo sociálne siete".



S výstavbou trate v úseku Jungmannova - Janíkov dvor začala koncom novembra 2021 vysúťažená skupina dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka. Stavba podľa magistrátu od začiatku čelila viacerým problémom. Práce boli v minulosti aj dočasne výrazne utlmené. O zintenzívnení prác mesto so zhotoviteľom viackrát rokovalo.



Tento týždeň hlavné mesto a rezort dopravy informovali, že výstavba má mať plynulé financovanie, keďže podpísali zmluvu o nenávratnom finančnom prostriedku. Ide o sumu viac ako 66.897.914 eur z eurofondov určenú na financovanie druhej fázy dopravného projektu. Mesto verí, že prvá skúšobná električka prejde po novej trati do Vianoc. Jej oficiálne spustenie predpokladá na jar 2025.