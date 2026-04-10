< sekcia Regióny
J. Hrčka: Miest v ZŠ v bratislavskej Petržalke máme dosť
Silné ročníky detí z miestnych 27 materských škôl podľa slov Hrčku prestúpia do 11 základných škôl.
Autor TASR
Bratislava 10. apríla (TASR) - Miest v 11 základných školách v bratislavskej mestskej časti Petržalka je dostatok, aj pre takmer 1300 prvákov. Uviedol to v piatok na sociálnej sieti starosta tejto mestskej časti Juraj Hrčka.
Silné ročníky detí z miestnych 27 materských škôl podľa slov Hrčku prestúpia do 11 základných škôl. Doplnil, že detí bude na Slovensku ubúdať a ide o nezvratný stav. „A aj preto som rád, že to po takmer dvoch rokoch vysvetľovania pochopili aj analytici z Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, ktorí nás ešte v roku 2023 počas úradníckej vlády presviedčali, že aj napriek výraznému zvýšeniu kapacít našich 27 materských škôl o stovky miest ich máme mať podľa nich stále málo. Opak však bol a je pravdou, keďže už v ďalšom školskom roku budeme musieť začať našu sieť materských škôl postupne optimalizovať,“ povedal starosta.
V bratislavskej Petržalke tento rok podľa Hrčku očakávajú zhruba 1290 prvákov iba s trvalým pobytom v tejto mestskej časti, pričom nejde o mimopetržalské deti a deti ukrajinských odídencov. „Vďaka našej dlhoročnej práci na dočasnom rozšírení alebo, ak chcete, nafúknutí základných škôl však aj túto vlnu ratolestí opäť zvládneme. Keďže i naše základné školy sme, tak ako v minulých rokoch tie materské, roky na tento nápor pripravovali,“ vysvetlil Hrčka.
Zároveň starosta povedal, že jedinou „nepríjemnosťou“ pre niektorých rodičov bude „len skutočnosť, že nie vždy sa ich dieťa dostane práve do tej ich najbližšej petržalskej základnej školy, ktorú asi preferujú.“ Podľa Hrčku ide však o dočasný problém, ktorý vyrieši do niekoľkých rokov demografia. „Netreba preto míňať desiatky miliónov eur na nové budovy, ktoré, kým sa dostavajú, už stratia svoj účel a zostanú prázdne,“ vysvetlil. Cieľom podľa Hrčku je dobudovať sieť škôl iba v nových a rozrastajúcich sa lokalitách.
