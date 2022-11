J. Hrčka opätovne prevzal vedenie Petržalky, sľub zložili aj poslanci

Bratislava 24. novembra (TASR) - Staronový starosta bratislavskej Petržalky Ján Hrčka prevzal vedenie tejto mestskej časti na ďalšie štyri roky. Urobil tak vo štvrtok na ustanovujúcom zasadnutí petržalského miestneho zastupiteľstva. Spolu s ním zložili sľub aj noví miestni poslanci.



"Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti a ochraňovať záujmy obce," zaviazali sa noví poslanci aj šéf miestnej samosprávy. Svojím slovom aj podpisom potvrdili, že ústavu i zákony budú pri výkone svojej funkcie uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.



"Verím, že budeme veľmi dobre spolupracovať a čo najviac potiahneme a vyriešime problémy, ktoré nás čakajú," odkázal Hrčka novým poslancom. Podľa neho by si však mali uvedomiť, že niekedy to vyzerá ľahšie z druhej strany, teda z pozície aktivistu, občana či odborníka, keď nemusí fyzicky rozhodovať, ako z funkcie poslanca.



Verí, že zmena, o ktorej rozhodli voliči v októbrových voľbách, bude zmenou k lepšiemu a že noví členovia miestneho parlamentu sa budú napriek ťažkým časom snažiť zlepšovať podmienky v Petržalke i Bratislave. Predvolebné ciele mnohých sa podľa starostu prelínajú, najťažšie bude podľa neho len vyberať tie, ktoré sa podarí zrealizovať. "Práce, ktorá nás čaká, je veľmi veľa," poznamenal Hrčka.



Verí tiež vo vzájomnú spoluprácu i to, že nebudú uprednostňovať hádanie, z ktorého sú všetci unavení. Uvedomuje si, že sa s poslancami môžu niekedy "interne pohádať", malo by to ale zostať mimo verejnosti. "Občanov nezaujímajú naše spory a nezhody, ale výsledok, ktorý budú o štyri roky odpočtovať," doplnil Hrčka.



V petržalskom miestnom poslaneckom zbore získala koalícia Team Bratislava, PS a SaS drvivú väčšinu. Do 35-členného zastupiteľstva sa dostali len dvaja kandidáti, ktorí sa o hlasy voličov uchádzali s podporou iných strán či hnutí. Hrčka kandidoval ako nezávislý.