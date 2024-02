J. Hudák: Pri prenájme techniky Správe ciest nezistili nehospodárnosť

Košice 19. februára (TASR) - Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (KSK) sa v pondelok zaoberalo správou útvaru hlavného kontrolóra kraja o osemročnom prenájme techniky takmer za 30 miliónov eur pre Správu ciest (SC) KSK. Hlavný kontrolór KSK Jozef Hudák pred poslancami konštatoval, že v danom čase a za daných podmienok pri prenájme nebola zistená nehospodárnosť. Zároveň hovoril o "manažérskom zlyhaní" zo strany vedenia krajskej správy ciest.



"Hlavný problém, ktorý ja vidím, nie je objem prostriedkov, ktoré za osem rokov budú vynaložené na prenájom, ale v tom, že sa systematicky dlhé obdobie nepracovalo s obnovou strojných zariadení na správe ciest," povedal. Vyústilo to podľa neho do stavu, keď cestári nemali s čím pracovať. K zisteným pochybeniam zároveň patrí chýbajúca analýza či strategický dokument pre rozhodovanie o obnove strojového parku. "Slabá komunikácia bola zo strany manažmentu správy ciest aj voči vám poslancom aj voči zamestnancom, prečo sa tieto stroje prenajímajú, a to manažérske zlyhanie potom vyústilo do toho, že vznikali všelijaké domnienky a šumy," povedal hlavný kontrolór.



Zmluvu na prenájom techniky kritizovali najmä poslanci Miloš Ihnát a Jaroslav Polaček. Ihnát označil zmluvu za absolútne nevýhodnú a nevypovedateľnú a poukazoval na podľa neho nízku mieru využiteľnosti prenajatých strojov.



Riaditeľ Úradu KSK Boris Bilčák obhajoval zmluvu s tým, že znalecký posudok potvrdil jej finančnú primeranosť. Zákon o rozpočtových pravidlách podľa neho neumožnil zakotviť do zmluvy odkúpenie strojov za symbolické euro po ukončení nájmu. "Ak by sa to ponechalo v súťažných podkladoch, takáto zmluva by bola absolútne neplatná, máme na to aj právnu analýzu," povedal. Poukázal zároveň na verejný prísľub dodávateľa z minulého týždňa na odpredaj techniky pre kraj za symbolické euro.



Vedenie KSK zdôrazňuje, že spôsob financovania nijako nezaťažil krajský rozpočet a celá suma prenájmu je platená zo zvýšených príjmov alebo úspory výdavkov. Správu o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra KSK za rok 2023 vzalo zastupiteľstvo na vedomie. Verejné obstarávanie v prípade prenájmu techniky SC KSK ešte preverí Úrad pre verejné obstarávanie.