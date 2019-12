J. Jenčo: Kladzianske ľudové divadlo prenieslo Bratislavu do Kladzian

Kladzany 30. decembra (TASR) – Najnovšia divadelná hra Kladzianskeho ľudového divadla (KĽUD) preniesla Bratislavu do Kladzian. Tvrdí to umelecký vedúci, scenárista a režisér ochotníckeho divadelného súboru Jozef Jenčo. Verejnosti ju predstavili v pondelok večer v domácom prostredí kultúrneho domu v Kladzanoch v okrese Vranov nad Topľou hneď v dvoch premiérach.



V poradí 21. celovečerné autorské predstavenie, ktoré má KĽUD za svoju 20-ročnú existenciu na konte, má názov Pisočok s podtitulom "...co še sipe furt inakši, jak bi me chceľi". Ako Jenčo pre TASR uviedol, ide o "klasické celovečerné predstavenie", aké súbor každoročne pripravuje. "Znova zachytávame život na súčasnom východnom Slovensku taký, ako sa žije teraz," povedal s tým, že tento raz sa však dej príbehu odohráva v Bratislave.



Inšpiráciou k jeho vzniku bol, ako zvyčajne, Jenčov osobný zážitok. "Predstavenie vzniklo na základe vtipnej situácie, čo som zažil na pieskovisku, zhodou okolností naozaj v Bratislave, kde som si vypočul rozhovor dvoch ľudí, starého otca a vnuka, ktorí sa hádali," priblížil. Dôvodom hádky mal byť fenomén súčasnej doby. "Naši starí rodičia, ktorí už majú vnukov, musia dnes za svojimi deťmi chodiť, aby sa s nimi vôbec stretli," ozrejmil, poukazujúc na zaneprázdnenosť ľudí v produktívnom veku a tiež na ich odliv z východu Slovenska do hlavného mesta.



"Pisočok ...co še sipe furt inakši, jak bi me chceľi" nie je podľa Jenča "typickou komédiou". "Nie je postavená na tom, aby sme umelo vytvárali vtipné situácie, ale zobrazuje reálny život, ako sa žije. Aj samotný názov jemne predznamenáva, o čo v hre ide. Sú to tie naše očakávania, ktoré sú vždy s tou realitou v konfrontácii a ktoré nám vytvárajú komické a nepredvídateľné situácie," vysvetlil.