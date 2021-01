V Depaule veria v spomalenie šírenia vírusu medzi ľuďmi bez domova

Bratislava 27. januára (TASR) – Riaditeľ neziskovej organizácie Depaul Slovensko Jozef Kákoš verí, že v Bratislave sa v najbližších dvoch týždňoch šírenie nového koronavírusu v komunite ľudí bez domova výrazne spomalí. Nocľaháreň Depaul sa totiž v januári stala útočiskom aj pre ľudí bez domova, ktorí boli pozitívne testovaní na ochorenie COVID-19. Aktuálne je v červenej covidovej časti nocľahárne 26 klientov.



„Nie som epidemiológ a nemáme ani úplne kompletný obraz o situácii v komunite, no vidím pozitívne signály na zmenu k lepšiemu," povedal pre TASR Kákoš s tým, že po troch týždňoch rastu počtu pozitívnych tento týždeň zaznamenali v Depaul prvýkrát pokles.



„Veríme, že sme už za vrcholom šírenia," poznamenal riaditeľ. Celkovo pozitívne testovali už vyše 120 ľudí bez domova, z toho už viac ako 40 ochorenie prekonalo a zvyšok je buď v nocľahárni Depaul, alebo v karanténnom mestečku mesta Bratislava. Priebeh ochorenia majú zatiaľ mierny a vo väčšine bezpríznakový.



„To sa však, žiaľ, nedá povedať o klientoch Útulku a zariadenia opatrovateľskej služby sv. Lujzy de Marillac, kde sa staráme o vážne chorých ľudí bez domova prepustených do domácej liečby. Väčšina klientov útulku je pozitívna, dvaja sú aktuálne hospitalizovaní a viacerí ďalší majú ťažší priebeh," upozornil riaditeľ Depaul.



Vznik a prevádzku karanténnych miest pre ľudí bez domova má v gescii samospráva a červenú zónu neziskovka otvorila práve pre napĺňajúce sa kapacity karanténneho mestečka na Hradskej ulici v Bratislave. Aktuálne je v tomto mestečku podľa informácií magistrátu 78 ľudí bez domova pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Celkovo už hlavné mesto poskytlo možnosť na bezpečnú izoláciu 139 ľuďom bez domova s ochorením. Hlavné mesto muselo pritom v karanténnom mestečku už dvakrát zvyšovať počet lôžok na výsledných 100 miest.



Karanténu v nocľahárni Depaul museli podľa Kákoša spustiť v extrémne krátkom čase, 14. januára sa dohodli na jej spustení a 18. januára už prijímali prvých klientov.



„V tom čase nám pomohlo napríklad občianske združenie Proti prúdu s ochrannými pomôckami a mesto s vankúšmi, perinami a ochrannými odevmi. Najväčšia časť práce však zostala na mojich kolegoch a kolegyniach, ktorí boli do tohto šialenstva ochotní ísť. Aktuálne už zásobovanie funguje v štandardnom režime," skonštatoval riaditeľ.



Ak by neziskovej organizácii chcel niekto z verejnosti pomôcť, momentálne najviac privíta financie na nákup materiálového vybavenia a ďalších potrebných vecí.