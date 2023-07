J. Kákoš: Vysoké letné teploty mimoriadne ohrozujú ľudí bez domova

Bratislava 12. júla (TASR) - Vysoké letné teploty mimoriadne ohrozujú život ľudí na ulici. Nedostatok tieňa a pitnej vody im často spôsobuje nevoľnosť, problémy s krvným tlakom, dehydratáciu, prehriatie či úpal. Pre TASR to priblížil riaditeľ Depaul Slovensko Jozef Kákoš.



"Nemajú sa kde pred horúčavou ukryť. Hľadajú tieň, no ak aj nájdu miesto, kde by sa mohli schladiť, často sú z verejného priestoru vyháňaní. Ich pokožka je tak po celý deň vystavená priamemu slnku, čo im spôsobuje popáleniny, horšie hojenie rán a rad zdravotných komplikácií," uviedol Kákoš.



Podotkol, že následky zimy a mrazov sa často ukazujú až v lete, keďže nedoliečené kožné poranenia sa v lete komplikujú. Počet klientov, ktorí využijú služby ošetrovne, je podľa neho porovnateľný so zimou.



Ľudia bez domova majú podľa jeho slov obmedzený prístup k pitnej vode. "Tú sa snažia dopĺňať si z fontánok, v nákupných centrách či na verejných toaletách, kde nie sú vždy vítaní. Iní žijú na odľahlejších miestach, kde nemajú prístup k pitnej vode takmer vôbec," ozrejmil. Apeluje preto na ľudí, aby nezostali ľahostajnými a pomohli, ak vidia človeka ležať na slnku či v bezvedomí.



"Nebojme sa, pokojne z diaľky, človeka osloviť a zistiť, či reaguje a či je pri vedomí. Spýtajme sa, či potrebuje pomoc," vyzval. Ľudia mu môžu ponúknuť pitnú vodu a odprevadiť ho tieňa. "Ak pomoc odmietne, rešpektujme to," doplnil.



V prípade, že človek nereaguje, je potrebné volať 155 alebo 112. V rámci Bratislavy sa podľa jeho slov dá obrátiť na linku zameranej na pomoc pre ľudí bez domova na čísle 0949 655 555. "Neobchádzajme a nesúďme ich, ale spýtajme sa, či nepotrebujú pomôcť," upozornil Kákoš.



Ľudia tiež podľa neho môžu prispieť opaľovacími krémami, šiltovkami a balenou pitnou vodou. "Materiálnu pomoc radi prijmeme počas pracovných dní v čase od 8.00 do 16.00 h na Opavskej 24 v Bratislave," spresnil.