J. Krúpa bude opätovne kandidovať na starostu Záhorskej Bystrice

Bratislava 5. augusta (TASR) - Doterajší starosta bratislavskej mestskej časti Záhorská Bystrica Jozef Krúpa bude v jesenných komunálnych voľbách obhajovať mandát. Kandidatúru potvrdil pre TASR.



Spolu so skupinou uchádzačov o post miestnych poslancov kandiduje Krúpa v rámci iniciatívy "Ideme ďalej, Bystričania", čaká však zároveň na registráciu vznikajúcej Strany obcí a miest - SOM Slovensko. "Ak stranu zaregistrujú do termínu na podanie kandidátnych listín, budem spolu s kolegami kandidovať za túto stranu," uviedol Krúpa, ktorý je členom prípravného výboru SOM Slovensko. Žiadosť o registráciu spolu s potrebnými podpismi odovzdali členovia strany s ambíciou pôsobiť na celoslovenskej úrovni v polovici júla.



V prípade úspešnej obhajoby by bol starostom Záhorskej Bystrice už štvrté volebné obdobie v rade. Pre TASR potvrdil, že na konci októbra sa chce uchádzať aj o znovuzískanie postu poslanca bratislavského mestského zastupiteľstva, rovnako chce naďalej pôsobiť i v parlamente Bratislavského samosprávneho kraja (BSK).



Spojené samosprávne voľby do orgánov miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra. Kandidátne listiny sa môžu podávať do 30. augusta. Volebná kampaň už beží a skončí sa 48 hodín predo dňom konania volieb.