Ján Lunter chce so SAD vyrokovať nové právne vzťahy

Banská Bystrica 29. januára (TASR) – Banskobystrický samosprávny kraj chce v pripravovaných rokovaniach so Slovenskou autobusovou dopravou Zvolen nastaviť nové právne vzťahy tak, aby reflektovali všetky alternatívy, ktoré môžu nastať po právoplatnosti rozsudku, ktorými súd zrušil tzv. Kotlebove dodatky. Informoval o tom predseda BBSK Ján Lunter s tým, že rokovania by sa mali uskutočniť už na budúci týždeň.



„Rozhodnutie SAD Zvolen odvolať sa voči medzitýmnemu rozsudku Okresného súdu Zvolen vo veci platnosti dodatkov znamená, že vynesenie právoplatného rozsudku sa odkladá minimálne o niekoľko mesiacov. BBSK, rovnako ako v minulosti, vynaloží maximálne úsilie na to, aby v priebehu tejto doby dohodlo so zástupcami dopravcu záväzný postup tak, aby sa pri akomkoľvek právoplatnom rozhodnutí súdu neopakovala situácia z víkendu,“ uviedol pre TASR Lunter.



Zároveň pripomenul, že na situáciu z víkendu sa vedenie kraja nemalo ako pripraviť, pretože rozhodnutie dopravcu prišlo nečakane a bez toho, aby bol rozsudok právoplatný.



Predseda BBSK tiež zareagoval na otvorený list primátora Banskej Bystrice Jána Noska, ktorý bol v stredu zverejnený na oficiálnych stránkach mesta. Nosko v ňom vyzýva Luntera, aby kraj neodkladne informoval primátorov a starostov Banskobystrického okresu o aktuálnom aj výhľadovom stave riešenia prímestskej autobusovej dopravy v ich regiónoch.



„O hroziacej situácii v doprave nebolo oficiálne naše mesto zo strany vedenia BBSK do poslednej chvíle informované. Zaujíma nás, dokedy bude platiť súčasný stav, a ako bude doprava zabezpečená v prípade rozhodnutia súdu o neplatnosti dodatkov,“ píše sa v liste, ktorý primátor Banskej Bystrice adresoval predsedovi BBSK.



„Tieto výčitky považujem za neoprávnené a mrzí ma tón otvoreného listu. Len spoločnou a úzkou koordináciou miest, obcí, kraja a dopravcu sa podarilo nájsť dočasné riešenie. BBSK, rovnako ako dotknuté obce, bol postavený pred hľadanie riešení minútu pred vznikom krízy. Od prvého momentu sme informovali verejnosť, ako aj predstaviteľov združení miest a obcí a spoločne sme hľadali riešenia. V tejto chvíli uvažujeme o vzniku komisie, v rámci ktorej by sme spoločne s obcami a mestami konzultovali postup a informovanie až do momentu úplného ukončenia tejto mimoriadnej situácie,“ povedal Lunter.



Uviedol tiež, že zatiaľ posledný list s informáciami o vývoji situácie a pokynmi, ako postupovať v prípade vyúčtovania peňazí za dopravu z pondelka a utorka, ktorú si objednali samosprávy, odišiel všetkým starostom a primátorom v priebehu stredy.