Ján Lunter informoval v obciach o rekonštrukciách krajských ciest

Banská Bystrica 22. júla (TASR) - Najmä o rekonštrukciách ciest II. a III. triedy hovoril v týchto dňoch so zástupcami obecných samospráv, ako aj s verejnosťou predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ján Lunter. V rámci svojho pracovného programu navštívil postupne Halič v okrese Lučenec, Málinec v okrese Poltár a Litavu v okrese Krupina.



V Haliči v utorok (20. 7.) informoval o rekonštrukcii ciest, ako aj cyklotrás v okrese Lučenec. Podľa neho je obnova ciest II. a III. triedy dôležitá aj pre príchod potenciálnych investorov.



V stredu (21. 7.) zavítal do Málinca v okrese Poltár, kde navštívil škôlku a komunitné centrum. „V materskej škole máme vyše 40 detí, teda naplnenú kapacitu. Základná škola má dnes 130 žiakov a ročníky od prvého až po deviaty," uviedol starosta obce Igor Lacko. "Pracovníčky komunitného centra poskytujú základné sociálne poradenstvo, pomoc pri príprave detí na vyučovanie či zabezpečujú záujmovú činnosť,“ priblížil ďalej.



Centrum zdieľa budovu so zariadením sociálnych služieb, v upravenom areáli je veľké detské ihrisko, ktoré obec vybavila hracími prvkami aj s finančnou podporou z dotácií kraja. Neďaleko stojí aj budova obecnej muštárne.



„Oceňujem aktivity, ktoré v obci fungujú a ktoré jej pomáhajú rozvíjať sa. Rovnako ako v iných okresoch, aj tu existuje investičný dlh z minulosti, ktorý sa prejavil aj na stave niektorých ciest. Verím, že sa nám ho podarí postupne zmazať," povedal po návšteve Málinca Lunter.



Séria stretnutí so starostami, poslancami i verejnosťou pokračovala vo štvrtok v Litave v okrese Krupina. „Záleží nám na tom, aby sme odstránili investičný dlh z minulosti a vyvíjame aj tlak na ministerstvo a vládu, aby našla na podporu rekonštrukcií ciest aj iné zdroje ako len podielové dane,“ povedal pri tejto príležitosti.



Len v okrese Krupina investoval samosprávny kraj do rekonštrukcií ciest od roku 2017 do konca minulého roka viac ako 3,2 milióna eur a zrekonštruoval takmer 34 kilometrov úsekov. Tento rok by mal podľa plánu zrekonštruovať ďalších sedem kilometrov za vyše pol milióna eur.



„Začali sme historicky najväčšiu rekonštrukciu ciest – od nášho nástupu v roku 2017 do konca minulého roka to v celom kraji bolo 500 kilometrov zrekonštruovaných ciest II. a III. triedy, na tento rok máme v pláne ďalších 150 kilometrov. Keď k tomu pripočítame 66 kilometrov ciest I. triedy, ktoré v našom kraji rekonštruuje vláda, dostávame sa na viac ako 700 kilometrov zrekonštruovaných úsekov,“ doplnil Lunter.