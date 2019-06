J. Lunter podpíše memorandá o spolupráci so SZĽH a UMB

Cieľom spolupráce so SZĽH je vytvoriť také podmienky, aby deti i verejnosť mohli bezplatne vstupovať na školské športoviská.

Banská Bystrica 13. júna (TASR) – Memorandum so Slovenským zväzom ľadového hokeja (SZĽH), ktorého cieľom je vzájomná spolupráca s Banskobystrickým samosprávnym krajom (BBSK) a Memorandum o spolupráci s banskobystrickou Univerzitou Mateja Bela (UMB) podpíše na budúci týždeň šéf kraja Ján Lunter. TASR o tom vo štvrtok informovala Marcela Glevická, vedúca oddelenia styku s verejnosťou Úradu BBSK.



"Predseda BBSK sa v utorok (18. 6.) stretne s hokejistami Michalom Handzušom, majstrom sveta z Göteborgu a bývalým hráčom NHL, Miroslavom Šatanom, generálnym manažérom slovenských hokejových reprezentácií, Richardom Pavlikovským a prezidentom SZĽH Martinom Kohútom. Cieľom spolupráce je vytvoriť také podmienky, aby deti i verejnosť mohli bezplatne vstupovať na školské športoviská. Vytvoriť podmienky na to, aby mohli športovať a nastaviť v našich štruktúrach inovatívny výchovný športovo-vzdelávací systém. Vznikne tiež regionálny rozvojový program," uviedla Glevická.



Vo štvrtok (20. 6.) na pôde univerzity Lunter a riaditeľka Rozvojovej agentúry BBSK Gabriela Stopková spečatia vzájomnú spoluprácu s rektorom UMB Vladimírom Hiadlovským. Pri tejto príležitosti predstavia novú službu tlmočenia do posunkovej reči pre nepočujúcich.



"Partneri plánujú spolupracovať napríklad vo výskume a výmene informácií, rozvoji sociálnej ekonomiky, cestovného ruchu, pri riešení a implementovaní národných a medzinárodných výskumných projektov, ako i stážach pre študentov," dodala Glevická.