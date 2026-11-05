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J. Maškarová odmieta akékoľvek násilie páchané na ženách
Absolútnou prioritou pre Policajný zbor musí byť podľa nej ochrana ľudí a rešpektovanie ich práv, a to nielen pri výkone služby vo vzťahu k verejnosti, ale aj vo vnútri zboru.
Autor TASR
Bratislava 5. novembra (TASR) - Policajná prezidentka Jana Maškarová odsudzuje podozrenia zo zneužívania v cele policajného zaistenia a odmieta akékoľvek násilie páchané na ženách. Odkázala to v súvislosti s prípadom policajta zadržaného v Košiciach, ktorého obvinili zo znásilnenia. Ubezpečila, že k medializovaným podozreniam pristupujú s maximálnou vážnosťou. Ak sa podľa nej preukáže protiprávne konanie, bude trvať na okamžitom a dôslednom vyvodení zodpovednosti. Informuje o tom polícia na sociálne sieti.
„Zásadne odmietam akékoľvek násilie páchané na ženách, obzvlášť ak podozrenia z jeho páchania smerujú k príslušníkom Policajného zboru,“ zdôraznila Maškarová s tým, že práve policajti musia byť pre občanov zárukou zákonnosti, profesionality, bezpečnosti a ochrany.
Absolútnou prioritou pre Policajný zbor musí byť podľa nej ochrana ľudí a rešpektovanie ich práv, a to nielen pri výkone služby vo vzťahu k verejnosti, ale aj vo vnútri zboru. Za mimoriadne závažnú považuje skutočnosť, že poškodené sa mali nachádzať v osobitne zraniteľnom postavení. „Akékoľvek zneužitie takejto situácie je absolútne neprijateľné,“ podotkla Maškarová.
Ak sa protiprávne konanie preukáže, policajná prezidentka bude podľa vlastných vyjadrení trvať na okamžitom a dôslednom vyvodení zodpovednosti. Zároveň avizuje, že pristúpi k dôslednému prevereniu existujúcich kontrolných a preventívnych mechanizmov v Policajnom zbore. Na základe výsledkov prijme konkrétne a účinné opatrenia, aby sa podobné prípady v budúcnosti neopakovali. „Zneužívanie služobného postavenia, právomocí či dôvery osôb nebudem nikdy tolerovať,“ odkázala Maškarová.
Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) obvinil za trestný čin znásilnenia v súbehu s trestným činom sexuálneho násilia policajta, ktorého zadržali v stredu (4. 11.) v Košiciach. Oba trestné činy mal policajt spáchať v čase služby, opakovane a jeho konanie bolo kvalifikované ako spáchanie trestného činu závažnejším spôsobom konania, za čo mu hrozí trest odňatia slobody až do 15 rokov. Vyšetrovateľ ÚIS spracoval podnet na vzatie obvineného do väzby. V prípade pokračuje vyšetrovanie.
„Zásadne odmietam akékoľvek násilie páchané na ženách, obzvlášť ak podozrenia z jeho páchania smerujú k príslušníkom Policajného zboru,“ zdôraznila Maškarová s tým, že práve policajti musia byť pre občanov zárukou zákonnosti, profesionality, bezpečnosti a ochrany.
Absolútnou prioritou pre Policajný zbor musí byť podľa nej ochrana ľudí a rešpektovanie ich práv, a to nielen pri výkone služby vo vzťahu k verejnosti, ale aj vo vnútri zboru. Za mimoriadne závažnú považuje skutočnosť, že poškodené sa mali nachádzať v osobitne zraniteľnom postavení. „Akékoľvek zneužitie takejto situácie je absolútne neprijateľné,“ podotkla Maškarová.
Ak sa protiprávne konanie preukáže, policajná prezidentka bude podľa vlastných vyjadrení trvať na okamžitom a dôslednom vyvodení zodpovednosti. Zároveň avizuje, že pristúpi k dôslednému prevereniu existujúcich kontrolných a preventívnych mechanizmov v Policajnom zbore. Na základe výsledkov prijme konkrétne a účinné opatrenia, aby sa podobné prípady v budúcnosti neopakovali. „Zneužívanie služobného postavenia, právomocí či dôvery osôb nebudem nikdy tolerovať,“ odkázala Maškarová.
Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) obvinil za trestný čin znásilnenia v súbehu s trestným činom sexuálneho násilia policajta, ktorého zadržali v stredu (4. 11.) v Košiciach. Oba trestné činy mal policajt spáchať v čase služby, opakovane a jeho konanie bolo kvalifikované ako spáchanie trestného činu závažnejším spôsobom konania, za čo mu hrozí trest odňatia slobody až do 15 rokov. Vyšetrovateľ ÚIS spracoval podnet na vzatie obvineného do väzby. V prípade pokračuje vyšetrovanie.