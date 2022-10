J. Mažgút prichádza s desatorom pre rozvoj Bratislavského kraja

Bratislava 13. októbra (TASR) – Kandidát na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) v jesenných voľbách Ján Mažgút prichádza s návrhom "desatora" pre rozvoj Bratislavského kraja. Zadefinované sú v ňom najdôležitejšie oblasti, ktorým sa treba venovať. Týkajú sa dopravy, sociálnej a zdravotnej starostlivosti, vzdelávania, životného prostredia či podnikateľského prostredia. Informoval o tom vo štvrtok na tlačovej konferencii.



"Zadefinovali sme si body, ktoré sme vnímali ako tie najdôležitejšie a najpálčivejšie, ktoré trápia kraj, kde vedenie kraja zlyháva. Začali sme chodiť po jednotlivých obciach, respektíve mestách. Počúvali sme informácie, podnety od ľudí, ich doslova sťažnosti o tom, ako to tu nefunguje," priblížil Mažgút kreovanie programu.



V oblasti verejnej dopravy sa treba podľa neho venovať autobusovej i vlakovej. Zabezpečiť treba plynulosť, komfort i sprístupnenie pre cestujúcich, zabúdať podľa neho netreba ani na priamu nadväznosť na mestskú hromadnú dopravu v Bratislave. Nevyhol sa ani kritike regionálnej autobusovej dopravy zabezpečovanej dopravcom Arriva.



V oblasti sociálnej a zdravotnej starostlivosti vidí nedostatky v kvalite, dostupnosti i nedostatočnej kapacite týchto zariadení. Za alarmujúci považuje počet pohotovostí pre deti i dospelých v kraji, pri sociálnych službách by sa nemalo podľa neho stávať, že klienti budú odkázaní na súkromných poskytovateľov.



V rámci školstva poukazuje na potrebu dostupného a kvalitného vzdelávania pre žiakov. Stredoškolské vzdelanie by malo byť naviazané na potreby vysokoškolského vzdelania tiež na potreby trhu a praxe.



Venovať sa podľa neho treba aj malým a stredným podnikateľom. Opomenúť netreba ani oblasť životného prostredia, kde je podľa neho potrebné sa popasovať napríklad s environmentálnymi záťažami. V rámci voľnočasového vyžitia sľubuje urobiť všetko pre to, aby boli komunitné, športové či kultúrne centrá maximálne dostupné a prístupné pre všetky generácie.



Mažgút je jedným z ôsmich kandidátov, ktorí sa chcú v jesenných voľbách do orgánov vyšších územných celkov (VÚC) uchádzať o priazeň voličov. Záujem o kreslo šéfa BSK má aj Ivan Bošnák, Juraj Droba, Milan Lopašovský, Magdaléna Sulanová, Andrej Trnovec, Dušan Velič a Štefan Zima.



Spojené samosprávne voľby do orgánov miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra.