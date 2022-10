J. Mažgút priznal porážku v boji o post predsedu BSK

Bratislava 29. októbra (TASR) – Ján Mažgút priznal porážku v boji o post predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Uviedol to v bratislavskom sídle Smeru-SD po sčítaní viac ako polovice okrskov v kraji.



Súčasnému predsedovi BSK Jurajovi Drobovi už telefonicky zagratuloval. "Gratulujem Jurajovi Drobovi k potvrdeniu víťazstva v týchto regionálnych voľbách," povedal Mažgút. Kampaň zhodnotil ako férovú.



Poďakoval sa voličom, ktorí mu v sobotu odovzdali svoj hlas. Uistil ich, že to nebola jednorazová kampaň a výstrel, ale budú vo svojej práci pokračovať ďalej. "Urobíme všetko preto, aby občania nášho krásneho kraja mali aj po štyroch rokoch rovnakú možnosť, ako mali teraz. To znamená, aby mali aj po štyroch rokoch možnosť voľby," uviedol.



To, či bude kandidovať v parlamentných voľbách nevylúčil. "Vždy som bol zástancom hesla 'nikdy nehovor nikdy'. Uvidíme, čo prinesie budúcnosť," zhodnotil. Poukázal na to, že počas kampane počúval ľudí a ich podnety.



K priebežnému druhému miestu na post predsedu BSK uviedol, že je spokojný.