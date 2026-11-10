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J. Mikloško: Násilie sa nesmie využívať na politiku, riešme to vecne
Násilie medzi deťmi, ktoré si ho ešte nakrúcajú a chvália sa ním, nemôžeme v žiadnom prípade akceptovať a je jedno, v akej komunite sa deje.
Autor TASR
Veľká Lomnica/Bratislava 10. novembra (TASR) - Komisár pre deti Jozef Mikloško vyjadril hlboké rozhorčenie nad násilným útokom detí vo Veľkej Lomnici v Kežmarskom okrese z konca októbra a žiada, aby politici prípad nezneužívali na politické PR a polarizáciu spoločnosti. V stanovisku, ktoré zaslal médiám, zároveň navrhol systémové riešenia, aby sa podobné incidenty už neopakovali.
„Násilie medzi deťmi, ktoré si ho ešte nakrúcajú a chvália sa ním, nemôžeme v žiadnom prípade akceptovať a je jedno, v akej komunite sa deje. Je to presne to, pred čím dlhodobo varujeme. Ak sa situácia nezačne riešiť systémovo, je to iba začiatok. Násilie medzi deťmi narastá v celej Európe. Na Slovensku sa najviac prejavuje v lokalitách so zložitou sociálnou situáciou, medzi ktoré patria aj marginalizované rómske komunity,“ upozornil Mikloško.
Najviac podľa neho pomáha, keď sú medzi deťmi rozumní dospelí. Zdôraznil, že tam, kde dospelí chýbajú, rastie napätie a deti si hranice určujú samy. „Deeskalácia sa nedá nariadiť z Bratislavy. Musí sa diať v teréne, každý deň,“ pripomína Mikloško a vyzýva na vecné riešenie, ktoré podľa neho spočíva najmä v posilnení prítomnosti dospelých a terénnej sociálnej práce v rizikových lokalitách vrátane stabilného financovania. Ďalším spôsobom, ako sa dá takýmto situáciám predchádzať, je obnovenie miestnych občianskych hliadok, ktoré fungovali ako prirodzená autorita. Dôležité podľa komisára je tiež lepšie prepojenie a koordinácia štyroch rôznych typov sociálnych pracovníkov v teréne, aby deti nepadali „cez sieť“.
V prípade už polícia obvinila jednu osobu. Incident sa stal 29. októbra v blízkosti bike parku, pričom na sociálnych sieťach sa šírilo video, na ktorom vidieť, ako skupina detí bije mladé dievča a dokonca ho vyzliekla donaha. Incident už okrem iných odsúdil starosta Veľkej Lomnice Peter Duda, rómsky splnomocnenec Alexander Daško a viaceré politické strany. Koaličná SNS chce v súvislosti s prípadom dokonca rokovať s partnermi o znížení veku trestnoprávnej zodpovednosti na 13 rokov.
„Násilie medzi deťmi, ktoré si ho ešte nakrúcajú a chvália sa ním, nemôžeme v žiadnom prípade akceptovať a je jedno, v akej komunite sa deje. Je to presne to, pred čím dlhodobo varujeme. Ak sa situácia nezačne riešiť systémovo, je to iba začiatok. Násilie medzi deťmi narastá v celej Európe. Na Slovensku sa najviac prejavuje v lokalitách so zložitou sociálnou situáciou, medzi ktoré patria aj marginalizované rómske komunity,“ upozornil Mikloško.
Najviac podľa neho pomáha, keď sú medzi deťmi rozumní dospelí. Zdôraznil, že tam, kde dospelí chýbajú, rastie napätie a deti si hranice určujú samy. „Deeskalácia sa nedá nariadiť z Bratislavy. Musí sa diať v teréne, každý deň,“ pripomína Mikloško a vyzýva na vecné riešenie, ktoré podľa neho spočíva najmä v posilnení prítomnosti dospelých a terénnej sociálnej práce v rizikových lokalitách vrátane stabilného financovania. Ďalším spôsobom, ako sa dá takýmto situáciám predchádzať, je obnovenie miestnych občianskych hliadok, ktoré fungovali ako prirodzená autorita. Dôležité podľa komisára je tiež lepšie prepojenie a koordinácia štyroch rôznych typov sociálnych pracovníkov v teréne, aby deti nepadali „cez sieť“.
V prípade už polícia obvinila jednu osobu. Incident sa stal 29. októbra v blízkosti bike parku, pričom na sociálnych sieťach sa šírilo video, na ktorom vidieť, ako skupina detí bije mladé dievča a dokonca ho vyzliekla donaha. Incident už okrem iných odsúdil starosta Veľkej Lomnice Peter Duda, rómsky splnomocnenec Alexander Daško a viaceré politické strany. Koaličná SNS chce v súvislosti s prípadom dokonca rokovať s partnermi o znížení veku trestnoprávnej zodpovednosti na 13 rokov.