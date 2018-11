J. Mrva: Praktiky V. Miku považujem za neférové

Bratislava 7. novembra (TASR) - Kandidát opozície (OĽaNO, SaS, Sme rodina, KDH, OKS, Nova, Zmena zdola) na primátora Bratislavy Ján Mrva považuje praktiky svojho súpera vo voľbách, nezávislého kandidáta Václava Miku, za neférové. Voličov vyzval, aby sa nedali oklamať a v sobotných (10.11.) komunálnych voľbách ukázali, že čestnosť a slušnosť má v Bratislave šancu. Mrva to uviedol v stredu počas mimoriadneho brífingu.vyhlásil Mrva. Mika sa podľa jeho slov na poslednú chvíľu vyfarbil. Kandidát opozície na bratislavského primátora sa pýta, ktorým finančným skupinám tak veľmi záleží na tom, aby sa Mika stal primátorom, že sú ochotní zorganizovať špinavú kampaň.Mika v stredu vyzval voličov a sympatizantov Mrvu, aby v komunálnych voľbách podporili jeho a nie Mrvu. Svoj krok odôvodnilMrvu v boji o kreslo bratislavského primátora a potrebou spojiť v hlavnom meste sily.uviedol nezávislý kandidát na primátora. V utorok (6.11.) pritom pre TASR potvrdili dva od seba nezávislé zdroje, a to aj z prostredia opozície, že existujú snahy o to, aby Mrva odstúpil v prospech Miku. Mrva pre TASR vyhlásil, že sa nechystá odstúpiť v niečí prospech, lebo by sklamal veľa ľudí a voľby chce vyhrať. Hnutie OĽaNO sa postavilo za Mrvu a vyhlásilo, že nerokuje o tom, aby sa ich podporovaný kandidát vzdal v prospech Miku.uviedol v stredu Mika. Rokovania poprel aj Mrva. Lídri OĽaNO mu podľa jeho slov však potvrdili, že zo strany Miku bol záujem rokovať na túto tému.Primátorom hlavného mesta chce byť deväť mužov a jedna žena. Je medzi nimi súčasný primátor hlavného mesta Ivo Nesrovnal, ktorý kandiduje ako nezávislý. Nezávislými kandidátmi sú aj manažér a bývalý generálny riaditeľ RTVS Václav Mika, autor i organizátor Korunovačných slávností v Bratislave Miroslav Vetrík a súčasná viceprimátorka hlavného mesta Iveta Plšeková.Na bratislavského primátora kandiduje aj architekt a hudobník Matúš Vallo, ktorý má podporu mimoparlamentných zoskupení Spolu – občianska demokracia a Progresívne Slovensko, advokát Jaroslav Brada – kandidát Strany moderného Slovenska, ekonóm a predseda mimoparlamentnej strany NAJ Viktor Béreš, ktorého podporuje NAJ a Strana mladých ľudí.Jediným spoločným kandidátom opozície OĽaNO, SaS, Sme rodina, KDH, OKS, Nova, Zmena zdola na primátora Bratislavy je súčasný starosta Vajnôr Ján Mrva. S podporou Slovenskej ľudovej strany Andreja Hlinku kandiduje na šéfa bratislavskej samosprávy tiež odborný pracovník Andrej Trnovec a s podporou Slovenskej národnej jednoty - strany vlastencov právnik Roman Ruhig.