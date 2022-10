J. Nosko: Máme rozsiahly zásobník projektov a investičných zámerov

Banská Bystrica 19. októbra (TASR) – O dôveru Banskobystričanov sa bude súčasný primátor Ján Nosko uchádzať po tretí raz. Chce nadviazať na dosiahnuté výsledky a projekty, ktoré zmenili mesto k lepšiemu. Do komunálnych volieb ide ako nezávislý s podporou Hlasu-SD, Sme rodina a SMS. Rozhovor s Noskom je súčasťou série rozhovorov s kandidátmi na primátora Banskej Bystrice.







-Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post primátora mesta? Budete kandidovať ako nezávislý kandidát či s podporou politických strán?-



O priazeň obyvateľov Banskej Bystrice som sa rozhodol uchádzať do tretice, pretože spolu s mojím tímom mám jasnú predstavu a plán, ako nadviazať na dosiahnuté výsledky a konkrétne projekty, ktoré za osem rokov zmenili naše mesto k lepšiemu. Sústrediť sa chceme najmä na rekonštrukcie ciest, chodníkov a mostov, revitalizáciu verejných priestranstiev so zavádzaním opatrení súvisiacich so zmenou klímy či na výstavbu cyklotrás. Naďalej budeme pokračovať v obnove škôlok a škôl, ako aj v skvalitňovaní služieb pre seniorov a znevýhodnené skupiny obyvateľov. O dôveru voličov sa opätovne uchádzam ako nezávislý kandidát s podporou politických strán Hlas-SD, Sme rodina a SMS.







-V akom stave sa podľa vás nachádza mesto, aké najväčšie pozitíva i negatíva v ňom aktuálne vnímate?-



Uplynulé volebné obdobie bolo iné ako to predchádzajúce. Okrem bežných pracovných povinností sme sa museli vysporiadať s pandémiou a humanitárnou krízou spôsobenou vojnou na Ukrajine. Za posledné roky sme viackrát čelili aj prírodným živlom – veternej smršti, intenzívnym dažďom, ako aj hroziacim povodniam. Napriek tomu máme za sebou desiatky konkrétnych výsledkov a zrealizovaných projektov. Náš cieľ je jasný - moderné, príťažlivé, bezpečné, komunikujúce a inovatívne mesto reagujúce na zmenu klímy, ktoré svoj rozvoj stavia na efektívnom hospodárení a udržateľných financiách. Ambiciózny a zároveň konkrétny plán obsahuje rozsiahly zásobník projektov a investičných zámerov, ktoré sú vo vysokom štádiu rozpracovanosti.







-Akým problémom mesto čelí, aké výzvy ho čakajú a ako na ne chcete reflektovať?-



Globálnou výzvou, ktorá sa týka aj nás, je energetická kríza. Chceme jej efektívne čeliť a intenzívne vnímame potreby modernej doby. Preto budeme v nasledujúcich rokoch inštalovať fotovoltické panely na mestských objektoch s cieľom budovať fotovoltické elektrárne. Využívanie zelenej solárnej energie bude nevyhnutné. Nadviazať chceme na systematickú prácu a realizáciu opatrení z uplynulých rokov, keď sme zlepšovali energetickú hospodárnosť mestských budov, regulovali vykurovanie a menili okná na školách i škôlkach, čím sme minimalizovali úniky tepla. Zelené riešenia patria medzi mestské priority. Ide o revitalizáciu verejných priestranstiev v projekte Zelené sídliská, ktorý je zameraný na zavádzanie opatrení v súvislosti so zmenou klímy, ale aj komplexnú rekonštrukciu verejného osvetlenia. Podľa aktuálneho hodnotenia Transparency International obsadila Banská Bystrica v otvorenosti a transparentnosti šiestu priečku medzi slovenskými mestami. Medzi krajskými mestami sa aktuálne nachádza na prvom mieste. Prispel k tomu aj fakt, že sme sa ako samospráva prihlásili v roku 2020 k Iniciatíve pre otvorené vládnutie. Naďalej chceme skvalitňovať participáciu a komunikáciu s obyvateľmi a rozvíjať elektronizáciu mestského úradu.







-Aké sú priority vášho programu, čo chcete v meste zmeniť, akým oblastiam sa prioritne štyri roky venovať, prípadne na čo nadviazať?-



Spolu so svojím tímom som pripravil poctivý plán a kvalitný zásobník projektov. Vo veľkej časti sú kryté aj v integrovanej územnej stratégii a udržateľnom mestskom rozvoji. Ide o revitalizáciu verejných priestranstiev – mestského parku, parku pri kaštieli Radvanských či Námestia slobody. Spolu so župou chceme do konca roka odkúpiť dom kultúry a pripraviť projekt jeho komplexnej obnovy. V ďalšom období sa chceme venovať aj postupnej revitalizácii siedmich vnútroblokov v projekte Zelené sídliská zameranom na zavádzanie opatrení v súvislosti so zmenou klímy. Zároveň plánujeme vybudovať mestskú fotovoltickú elektráreň a na strechách budov vo vlastníctve mesta inštalovať fotovoltické panely. V našich plánoch nechýba skvalitňovanie participácie či rozvoj dopravnej infraštruktúry, príprava cykloprojektov a budovanie cyklotrás, obnova ciest i výstavba chýbajúcich chodníkov. Pozornosť chceme zamerať na riešenie parkovacej politiky s využitím dát z plánu udržateľnej mobility, zavedenie rezidenčného parkovania v celom meste a po uplynutí zmluvy s EEI prebrať celý systém parkovania do správy mesta. Chceme pokračovať v rekonštrukciách ďalších škôlok a škôl. V sociálnej oblasti plánujeme vybudovať denný stacionár pre ľudí so zdravotným znevýhodnením, nízkokapacitné zariadenia pre seniorov atď. Zároveň prinášame aj nové projekty, ktoré skvalitnia život obyvateľom vo všetkých oblastiach.







-Kandidujete ako jednotlivec alebo máte okolo seba tím spolupracovníkov? Prečo tak postupujete?-



Vo voľbách kandidujem spolu s tímom šikovných ľudí, ktorí budú vedieť prijímať rozumné, ale aj ťažké rozhodnutia.







Okrem Noska sa o post primátora Banskej Bystrice v októbrových komunálnych voľbách uchádzajú nezávislí Diana Javorčíková a Anton Minárik, Daniel Karas za koalíciu Smer-SD a Republika, za ĽSNS Peter Podhorský a Jozef Sásik za Slovenskú ľudovú stranu Andreja Hlinku.