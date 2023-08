J. Nosko: Posolstvo SNP by sme si mali pripomínať spoločne

Banská Bystrica 28. augusta (TASR) - Odkaz Slovenského národného povstania (SNP) by sme si mali pripomínať všetci spoločne. Na sociálnej sieti to v pondelok uviedol primátor Banskej Bystrice Ján Nosko s tým, že posolstvo významnej dejinnej udalosti Slovenska sa v uplynulých rokoch stáva vplyvom koronavírusu i politických rozhodnutí čoraz tichším.



"Mrzí ma, že sa do istej miery opakuje situácia spred roka, keď obyvatelia i návštevníci mesta opäť nemajú možnosť byť pri oficiálnej časti celonárodných osláv SNP," skonštatoval Nosko. Ako dodal, právo uctiť si účastníkov SNP a venovať spomienku obetiam vojny by mal mať každý.



"SNP má v našich dejinách svoje pevné miesto a malo by byť zdieľané so všetkými, ktorí sa k nemu hrdo hlásia. Už o rok si pripomenieme 80. výročie udalosti, ktorá patrí k najvýznamnejším míľnikom novodobých slovenských dejín. Preto chcem veriť, že organizátori citlivo zvážia a prehodnotia súčasný formát osláv SNP," uviedol primátor Banskej Bystrice.



Tohtoročné oslavy SNP sa v Banskej Bystrici začnú v pondelok galavečerom určeným pre pozvaných hostí. Tradičná spomienka s kladením vencov v pietnej sieni Pamätníka SNP bude v utorok (29. 8.) v komornej atmosfére bez príhovorov hostí, areál Múzea SNP s celodenným sprievodným programom bude pre verejnosť otvorený od 10.00 h. Vlastné oslavy SNP zorganizovala strana Smer-SD, konať sa budú v utorok na námestí vo Zvolene.