J. Nosko: Verím, že v komunálnych voľbách som uspel

Banská Bystrica 29. októbra (TASR) – Súčasný primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko je optimista a verí, že v sobotňajších komunálnych voľbách uspel. Pre TASR to povedal vo svojej volebnej centrále v Banskej Bystrici po zatvorení volebných miestností.



Verí, že občania majú dobrú pamäť a že obdobie, ktoré má primátor za sebou, prinieslo mestu rozvoj. Podľa neho uskutočnili veľa projektov, a to aj počas pandémie nového koronavírusu. Myslí si, že je za ním dobrá práca. "Uvidíme však, ako to vyhodnotia obyvatelia. Tím, ktorý je okolo mňa a trávi so mnou aj sobotnú volebnú noc, je dobre vyskladaný," zdôraznil s tým, že sú v ňom aj mladí politici, ktorí sú aktívni vo svojich mestských častiach.



Ako dodal, predvolebné prieskumy sledoval, žiadny si však pre seba urobiť nedal. "Sú odrazom momentálnej nálady obyvateľov," tvrdí Nosko s tým, že tí, ktorí sledujú dianie v komunálnej politike vedia, čo sa v meste chystá. Výsledky prieskumov podľa jeho slov môžu potešiť, ľudia sa však často rozhodujú na základe emócií. "Verím, že v Banskej Bystrici je dosť ľudí, ktorí komunálnu politiku sledujú a rozhodli sa správne," ukončil.



O post primátora Banskej Bystrice sa uchádzali ako nezávislí Ján Nosko a Diana Javorčíková, Daniel Karas za koalíciu strán Smer-SD a Republika, Peter Podhorský za ĽSNS a Jozef Sásik za Slovenskú ľudovú stranu Andreja Hlinku.