J. Nosko: Vládne opatrenia berú z mestského rozpočtu 4,7 milióna eur

Banská Bystrica 24. novembra (TASR) – Vládne opatrenia v kombinácii s rekordnou infláciou, zvyšovaním cien za energie, ako aj pozmeňujúcim návrhom k plánovanej novele zákona o dani z príjmov, ktorá zoberie samosprávam 784 miliónov eur na tzv. daňový bonus, sú pre mestá i obce likvidačné. Väčšina z nich musí pristúpiť k nepopulárnym opatreniam, teda zvýšeniu miestnych daní a poplatkov, čo neobíde ani Banskú Bystricu. Konštatoval to vo štvrtok primátor Ján Nosko.



"Opatrenia z dielne ministra financií sú pre nás likvidačné. Tak, ako počas pandémie či utečeneckej krízy, aj teraz sa ukázalo, že štát nás neberie ako partnerov a odmieta s nami komunikovať. Hoci navrhovaný balíček a zavedenie daňového bonusu vyzerá ako populárne rozhodnutie pre občanov, všetky peniaze, ktoré z neho rodiny dostanú, zobral štát samosprávam. V prípade Banskej Bystrice ide o 4,7 milióna eur, ktoré nám budú v rozpočte chýbať. Od začiatku sme upozorňovali vládu na to, že tieto financie od ľudí vyberieme naspäť, pretože nám viacerým neostáva nič iné, len navýšiť miestne dane, poplatky za komunálny odpad či škôlky. Inú možnosť nemáme," zdôraznil Nosko.



Ak by samosprávy nepristúpili k zavedeniu opatrení, budú musieť zatvoriť športoviská, plavárne, zimné štadióny, škôlky, zariadenia sociálnych služieb, vypnúť verejné osvetlenie, stopnúť upratovanie mesta.



"Na to, aby sme dokázali pripraviť vyrovnaný rozpočet a zabezpečiť základné služby, budeme musieť pristúpiť k úprave miestnych daní a rôznych druhov poplatkov. Na nasledujúce obdobie budeme musieť stopnúť všetky poskytované dotácie. Dotačná politika mesta je naviazaná na príjmy z podielových daní, na ktoré siaha samosprávam štát," vysvetlila Zuzana Detková, poverená vedením ekonomického odboru magistrátu.



Nepopulárne opatrenia vedenie mesta aktuálne prerokúva s poslancami komisií mestského zastupiteľstva. Ak nebude súhlas, Banská Bystrica vstúpi do nového roka v rozpočtovom provizóriu, čo môže spomaliť a ohroziť jej ďalší rozvoj.



Samosprávy sa preto 29. novembra zapoja do hromadného štrajku pred Národnou radou SR, aby apelovali na poslancov a nehlasovali za návrh zákona o dani z príjmov so všetkými zmenami a doplnkami.