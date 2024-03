J. Polaček chce zrušiť uznesenie zastupiteľstva o doplatku daní pre MČ

Košice 19. marca (TASR) - Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček zvoláva na piatok (22. 3.) mimoriadne rokovanie mestského zastupiteľstva (MsZ). Poslancov chce požiadať o stiahnutie uznesenia, na základe ktorého má mesto doplatiť mestským častiam (MČ) podielové dane. Odvoláva sa pritom na rozhodnutie krajskej prokuratúry, podľa ktorej zmenou programového rozpočtu v závere vlaňajška neporušil zákon, ako aj na potrebu venovať sa rozpočtu na tento rok.



"Krajská prokuratúra rozhodla, že máme pravdu a nerozhodli sme v rozpore so zákonom. Chcem poprosiť poslancov, aby stiahli svoje uznesenie, aby sme konečne mohli schváliť rozpočet," povedal na utorkovom tlačovom brífingu. Vedenie mesta predložilo návrh rozpočtu na rok 2024 minulý týždeň, MsZ rokovanie o ňom prerušilo.



Primátor tvrdí, že MČ majú čoraz vyššie nároky na financie a aj preto má mesto problém zostaviť rozpočet. "Ak ho nemáme schválený, nemôžem zadať výrobu projektových dokumentácií, lebo na nich nemám finančné krytie. Ak nebudeme mať vo veľmi blízkej dobe urobené projektové dokumentácie, na ktoré sme sa dlhodobo pripravovali, jednoducho nestihneme minúť eurofondy," povedal. Zopakoval, že mesto už nemá kde šetriť.



Mesto Košice krátilo niektorým MČ podielové dane od septembra do decembra 2023, čo predstavuje dokopy okolo 1,4 milióna eur. Uznesenie MsZ, na základe ktorého im mesto malo tieto peniaze doplatiť, primátor podpísal. Koncom roka však zrealizoval zmenu rozpočtu a uvedená suma MČ nebola vyplatená. Sedem MČ v tejto súvislosti podalo podnet na prokuratúru. Následne MsZ opäť prijalo uznesenie na doplatenie danej sumy. Primátor toto uznesenie nepodpísal, no poslanci napokon v marci jeho veto prelomili, čím sa stalo platným.



To, že podľa krajskej prokuratúry primátor nekonal v rozpore so zákonom, podľa starostu MČ Západ Marcela Vrchotu neznamená, že konal správne. "Takéto teátra, zvolávanie mimoriadnych MsZ, nemajú veľký zmysel, pokiaľ na nich nemá byť schválený rozpočet mesta," reagoval pre TASR. Pripomenul, že poslanci už prijali nový spôsob prerozdeľovania financií medzi miestne samosprávy. Podľa neho v ňom čiastočne zohľadnili aj uvedený výpadok.



Starosta MČ Sídlisko KVP Ladislav Lörinc pre TASR uviedol, že rozhodnutie krajskej prokuratúry rešpektuje, no MČ využije všetky právne kroky. Obrátila sa aj na súd. Ten mestu vydal platobný rozkaz, na základe ktorého malo Sídlisku KVP doplatiť podielové dane vo výške okolo 220.000 eur. Mesto voči rozhodnutiu podalo odpor.



Podľa predsedníčky košickej Rady starostov a starostky MČ Nad jazerom Lenky Kovačevičovej zvolia miestne samosprávy pravdepodobne jednotný postup. "Pre štatutára je záväzné uznesenie MsZ, veto sme prelomili trojpätinovou väčšinou. Nebudem skúmať, či primátor mohol, alebo nemohol urobiť rozpočtovú zmenu. V slušnej spoločnosti sa totiž takéto niečo nerobí," reagovala na rozhodnutie krajskej prokuratúry.