J. Polaček: Košická Steel Aréna je po rekonštrukcii skolaudovaná

Košice 4. októbra (TASR) - Zrekonštruovaná košická Steel Aréna získala kolaudačné rozhodnutie. Oznámil to v piatok primátor Košíc Jaroslav Polaček s tým, že hala je opäť pripravená privítať fanúšikov. Stalo sa tak pred piatkovým prvým zápasom hokejového klubu HC Košice na domácom ľade v tejto sezóne.



"Kolaudačné rozhodnutie, ten opečiatkovaný papier sme dostali dnes," uviedol Polaček. Oficiálne otvorenie a odovzdanie stavby bude podľa neho 18. októbra.



Obnova Steel Arény za viac ako 5,7 milióna eur bez DPH sa začala v úvode mája. Išlo o najväčšiu investíciu do tejto multifunkčnej haly od jej otvorenia v roku 2006.



"Vďaka novým technológiám je Steel Aréna modernejšia a jej prevádzka bude úspornejšia a ekologickejšia. Obnova arény prinesie finančné úspory, viac zážitkov pre hokejových fanúšikov a väčší komfort samotných hráčov," skonštatoval Polaček. Hlavným prínosom je podľa neho znižovanie energetickej náročnosti haly, a tým výhodnejšia prevádzka.



Na financovaní modernizácie haly sa sumou päť miliónov eur podieľal Fond na podporu športu. Zvyšných viac ako 700.000 eur poskytlo občianske združenie Košická aréna, ktoré Steel Arénu prevádzkuje. Vlastníkmi podielov sú mesto Košice, Slovenský olympijský a športový výbor a súkromné osoby.



Fanúšikovia podľa manažéra Steel Arény Martina Schwarca zaregistrujú hlavne obnovené sociálne zariadenia a zázemie, a všimnú si aj zatemnený svetlík. Ostatné investície smerovali do technológie chladenia a do osvetlenia. "My odhadujeme ročné úspory na elektrickej energii na úrovni 35 percent," povedal Schwarc. Hala pritom podľa neho potrebuje aj ďalšie investície.