Košice zorganizujú dobrovoľné plošné testovanie na COVID-19

Košice 30. decembra (TASR) – Mesto Košice zorganizuje dobrovoľné plošné testovanie na ochorenie COVID-19. Na sociálnej sieti to v stredu večer oznámil primátor Jaroslav Polaček s tým, že v tejto veci bol tento deň v Bratislave. Plánovaný termín testovania je 8. až 10. januára, popri testovaní školopovinných detí druhého stupňa základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.



"Pred chvíľou som telefonoval aj s premiérom (Igorom Matovičom) a prisľúbil, že nás podporí. Požiadal som ho o 100.000 testov. Komunikujem s vládou, o testovaní som sa rozprával aj s ministrom školstva Branislavom Gröhlingom aj ministrom financií Eduardom Hegerom. Ideme na to, poďme urobiť to, čo je správne. Každý zachránený život sa počíta," uviedol Polaček.



Poukázal na to, že každý deň pribúdajú nové rekordné počty nakazených a hospitalizovaných, ako aj desiatky obetí ochorenia. "Mesto Košice sa tomu nechce a nemôže nečinne prizerať. Urobíme, čo je potrebné. Zorganizujeme dobrovoľné plošné testovanie v Košiciach," napísal Polaček.